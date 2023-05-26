كلب مسعور يعقر 3 أشخاص بينهم طفل في كفر الشيخ

تلقى مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا بورود إشارة من نقطة شرطة المستشفى، تفيد بوصول 3 مصابين بعقر كلب ضال مسعور ، وجار تقديم الإسعافات المطلوبة لهم.

بالفحص ، تبين إصابة ، "رمضان. ف .ش" ، 30 سنة ، "بجروح متفرقة " ، و "رضا.خ.ع" ، 30 سنة ، "بجروح متفرقة"،فيما أصيب الطفل ، "مالك.ر.ص" ، 4 سنوات ، "بجروح شديدة ومتفرقة ، و تم إعطاء المصابين مصل الكلب ، ومتابعة حالتهم بالمستشفى، تحررت المحاضر اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.