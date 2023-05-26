كلب مسعور يعقر 3 أشخاص بينهم طفل في كفر الشيخ

عقر كلب مسعور بمنشية فؤاد والجسر بكفر الشيخ، 3 أشخاص بينهم طفل مساء اليوم الجمعة، وجرى نقلهم بسيارات الإسعاف إلى مستشفى كفر الشيخ العام لتلقى العلاج اللازم.
تلقى مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا بورود إشارة من نقطة شرطة المستشفى، تفيد بوصول 3 مصابين بعقر كلب ضال مسعور ، وجار تقديم الإسعافات المطلوبة لهم.
بالفحص ، تبين إصابة ، "رمضان. ف .ش" ، 30 سنة ، "بجروح متفرقة " ، و "رضا.خ.ع" ، 30 سنة ، "بجروح متفرقة"،فيما أصيب الطفل ، "مالك.ر.ص" ، 4 سنوات ، "بجروح شديدة ومتفرقة ، و تم إعطاء المصابين مصل الكلب ، ومتابعة حالتهم بالمستشفى، تحررت المحاضر اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.
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