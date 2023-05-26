"كبار السن وضباط الجيش".. أكثر المتضررين حال تخلف أمريكا عن سداد الديون

كتبت : نهال أبو السعود

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، أنه أجرى عدة محادثات وصفها بالمثمرة مع رئيس مجلس النواب كيفين مكارثى، مشيرا إلى أنهم يحرزون تقدما على حد قوله في مفاوضات رفع سقف الدين مع اقتراب البلاد من التخلف عن السداد، وقال بايدن في محاولة لطمأنة الامريكيين: "لقد أوضحت الأمر مرارًا وتكرارًا: التخلف عن سداد ديوننا الوطنية ليس خيارًا"

وفقا لشبكة ايه بي سي، الاتفاق لا يزال بعيد مع بقاء سبعة أيام فقط حتى موعد التخلف عن السداد المحتمل، تؤكد وزيرة الخزانة الامريكية جانيت يلين أن الحكومة الأمريكية قد تنفد من السيولة النقدية لدفع جميع فواتيرها في أوائل يونيو ، وربما في أقرب وقت في 1 يونيو.

ومع اقتراب الموعد النهائي للسداد، تتوجه أنظار المراقبين إلى الإدارة الأمريكية واحتمال عدم التوصل إلى صفقة لمعالجة سقف الديون قريبًا.

من المقرر إرسال الدفعة الأولى من مدفوعات الضمان الاجتماعي - ما يقرب من 25 مليار دولار - في 2 يونيو، وهي تذهب بشكل أساسي إلى العديد من كبار السن والمواطنين الأكثر ضعفًا من بين حوالي 66 مليون متقاعد وعامل من ذوي الإعاقات وآخرين في البرنامج.

وإذا لم يتم حل مأزق سقف الديون، فقد تتأخر هذه المزايا جنبا إلى جنب مع رواتب العمال الفيدراليين والجيش والمدفوعات لمقدمي الرعاية الطبية والمنح الفيدرالية للولايات والبلديات من أجل برنامج الرعاية الطبية "Medicaid" والطرق السريعة والتعليم وغيرها.

ويقول محللين إن العديد من كبار السن بدأوا بالفعل بالشعور بالقلق، خاصة في الأسبوع الماضي أو نحو ذلك مع اقتراب الموعد النهائي.

ويشار إلى أن ما يقرب من ثلثي المستفيدين من الضمان الاجتماعي يعتمدون على الأموال التي يتقاضونها وتشكل نصف دخلهم، وبالنسبة لـ 40% من المستفيدين، تشكل المدفوعات 90% على الأقل من دخلهم.