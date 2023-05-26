اليوم السابع
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قاتل إبنه فى الطالبية يعترف: كنت بدافع عن نفسى

الجمعة، 26 مايو 2023 10:18 ص
قاتل إبنه فى الطالبية يعترف: كنت بدافع عن نفسى ضبط متهم - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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اعترف المتهم بقتل إبنه بمنطقة الطالبية، بارتكاب الجريمة، وذكر أمام رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، عقب القبض عليه، أنه كان يدافع عن نفسه، حيث حاول القتيل الاعتداء عليه، مما دفعه للحصول على سلاح أبيض، وتسديد طعنة له أنهت حياته.

واستمع رجال المباحث لأقوال شهود عيان، لكشف ملابسات الحادث، كما تم معاينة مسرح الجريمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد مقتل شاب نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض في الطالبية، انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث، وتبين أن والده وراء ارتكاب الجريمة.

بضبط المتهم وبمواجهته، اعترف بارتكاب الجريمة، نتيجة خلافات أسرية، حيث حاول المجني عليه الاعتداء عليه بالضرب، مما دفعه لطعنه بسلاح أبيض.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

 


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الطالبية

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