اليوم السابع
Ads
الجمعة، 26 مايو 2023 11:38 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

عميد حاسبات حلوان يناقش مستقبل الذكاء الاصطناعى بمعرض أبو ظبى للكتاب

الجمعة، 26 مايو 2023 11:01 ص
عميد حاسبات حلوان يناقش مستقبل الذكاء الاصطناعى بمعرض أبو ظبى للكتاب عميد حاسبات حلوان يناقش مستقبل الذكاء الاصطناعى
كتب محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يشارك الدكتور أسامة إمام عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى بجامعة حلوان، فى معرض أبو ظبى للكتاب2023 والذى ينعقد خلال الفترة 22 حتى 28 مايو بالعاصمة الاماراتية أبو ظبى، ويناقش على هامش الانعقاد عدد من الملفات والقضايا الهامة ومنها مستقبل الذكاء الاصطناعى فى نشر المحتوى تماشيًا مع الثورة التكنولوجية العالمية فى مجال النشر الإلكترونى.

ويلقى الدكتور أسامة أمام خلال جلسات اليوم محاضرة حول الذكاء الاصطناعى ومستقبل النشر بحضور عدد من الخبراء الدوليين من مختلف دول العالم، وذلك لإطلاع المشاركين على أبرز تطورات هذا السوق الواعد ومناقشة أولوياته.

وكان كشف مركز أبو ظبى للغة العربية، التابع لدائرة الثقافة والسياحة فى أبو ظبى، عن تفاصيل معرض أبو ظبى الدولي للكتاب 2023، في دورته الـ32، والتي من المزمع انطلاقها في مركز أبو ظبي الوطني للمعارض، خلال الفترة من 22 حتى28 مايو الجاري.

يشارك في معرض أبو ظبى الدولي للكتاب 2023 نخبة من كبار الأدباء والمفكِّرين والناشرين من معظم أنحاء العالم؛ لعرض التراث الأدبي والثقافي المميز لمنطقة الشرق الأوسط، تعزيزا للروابط بين المجتمعات العربية والدولية في مجال النشر.

وفقا لوسائل الإعلام الإماراتية فإن دورة هذا العام، والتي ينظمها مركز أبو ظبي للغة العربية، تحت رعاية الشيخ محمد بن زايد رئيس الإمارات، تركز على مفهوم الاستدامة كفكرة محورية، تماشياً مع إعلان دولة الإمارات عام 2023 عاماً للاستدامة.

وسيشهد المعرض مبادرات وفعاليات وندوات متنوِّعة تسلط الضوء على أفضل الطرق العالمية في تكريس الاستدامة في مجال النشر.

 


معرض أبو ظبى

اخبار مصر

الذكاء الاصطناعي

مستقبل النشر

جامعة حلوان



الموضوعات المتعلقة

معرض أبو ظبى يعفى الناشرين العرب من رسوم المشاركة للمرة الثالثة

الأربعاء، 24 مايو 2023 03:00 م

مجمع اللغة العربية يعرض 36 مجلدا للمعجم التاريخى فى معرض أبو ظبى للكتاب

الثلاثاء، 23 مايو 2023 06:30 م

"الناشرين العرب" يعرض إصدارات دور النشر فى معرض أبو ظبى للكتاب

الثلاثاء، 23 مايو 2023 04:00 م

تكريم الفائزين بجائزة الشيخ زايد على هامش معرض أبو ظبى للكتاب

الثلاثاء، 23 مايو 2023 11:37 ص

هيئة الكتاب تشارك بـ 350 عنوانا في معرض أبو ظبي الـ32

الإثنين، 22 مايو 2023 11:00 م

رئيس معهد التخطيط القومى يشارك فى قمة استثمار رواد الأعمال 2023 فى أبو ظبى

الأربعاء، 10 مايو 2023 10:52 ص

إعلان تفاصيل معرض أبو ظبى الدولى للكتاب 2023

الثلاثاء، 09 مايو 2023 02:30 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة