علامات الإصابة بمرض باركنسون "الشلل الرعاش"

كتبت نهير عبد النبى

مرض باركنسون هو اضطراب في الجهاز العصبي ينتج عن تلف الخلايا العصبية التي تنتج مادة الدوبامين ، وهي مادة كيميائية ضرورية للتحكم السلس في العضلات والحركة، ويؤثر مرض باركنسون بشكل رئيسي على الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا ، ولكن يمكن أن يحدث في وقت مبكر.

وحسب ما ذكره موقع healthdirect فإن هناك علامات لمرض باركنسون او ما يسمى بالشلل الرعاش:

-رعاش أو اهتزاز ، غالبًا عند الراحة أو التعب يبدأ عادة في ذراع أو يد واحدة.

-تصلب العضلات أو تيبسها ، مما قد يحد من الحركة وقد يكون مؤلمًا.

-تباطؤ الحركة ، مما قد يؤدي إلى فترات من التجمد (عدم القدرة على بدء الحركة) وخطوات خلط صغيرة.



تختلف أعراض مرض باركنسون من شخص لآخر وكذلك بمرور الوقت يعاني بعض الأشخاص أيضًا من:

-فقدان الحركات اللاواعية ، مثل الوميض والابتسام

-صعوبات في الكتابة اليدوية

-التغييرات في الكلام ، مثل الكلام الناعم أو السريع أو غير الواضح

-القلق أو الاكتئاب

-فقدان حاسة الشم

-إمساك

-نقص السيطرة على المسالك البولية

-اضطراب النوم

-تعب

-انخفاض في ضغط الدم يؤدي إلى دوار

-صعوبة في البلع

-التعرق

يمكن أن تكون العديد من أعراض مرض باركنسون ناجمة عن حالات أخرى على سبيل المثال ، يمكن أن يكون سبب الانحناء بسبب هشاشة العظام ولكن إذا كنت قلقًا من الأعراض التي تعاني منها ، فمن الجيد أن ترى طبيبك.



ما الذي يسبب مرض باركنسون؟ لا يعرف الأطباء بعد سبب الاضطراب ، ويعتقد أنه موروث في نسبة صغيرة فقط من الحالات، ويعتقد أيضًا أن التعرض لبعض السموم في البيئة يلعب دورًا صغيرًا.

راجع طبيبك إذا لاحظت اهتزازًا أو تصلبًا في العضلات أو نقصًا في التوازن أو تباطؤًا في حركتك إذا اشتبهوا في احتمال إصابتك بمرض باركنسون ، فسيحيلونك إلى أخصائي مثل طبيب الأعصاب أو طبيب الشيخوخة .



كيف يتم تشخيص مرض باركنسون؟ التشخيص صعب في كل مرحلة من مراحل المرض ، ولكن بشكل خاص في المراحل المبكرة لا يوجد اختبار واحد يمكن أن يوفر التشخيص من المحتمل أن يتضمن التشخيص فحوصات جسدية وعصبية ، تجرى بمرور الوقت لتقييم التغيرات في ردود الفعل ، والتنسيق ، وقوة العضلات ، والوظيفة العقلية قد يرى طبيبك أيضًا كيف تستجيب للأدوية.

قد تحتاج إلى إجراء اختبارات تصوير للدماغ لاستبعاد الحالات الأخرى التي قد تكون سببًا لأعراضك يمكن أن تشمل هذه الاختبارات فحوصات التصوير بالرنين المغناطيسي والتصوير المقطعي المحوسب وربما بعض أنواع الفحص الأخرى. يمكن أيضًا إجراء اختبارات الدم لاستبعاد الأمراض الأخرى.

سيصمم أطباؤك علاجك بناءً على ظروفك الفردية ستدير حالتك بشكل أفضل إذا كان لديك دعم من فريق ، والذي قد يشمل طبيبًا عامًا ، وطبيبًا أعصابًا ، وأخصائي علاج طبيعي ، ومعالجًا وظيفيًا ، وطبيبًا نفسيًا ، وممرضًا متخصصًا وأخصائي تغذية.

في حين أنه لا يوجد علاج لمرض باركنسون ، يمكن علاج الأعراض بمجموعة من العوامل التالية:



-الأدوية الأدوية المستخدمة في علاج مرض باركنسون مصممة لزيادة مستوى الدوبامين في الدماغ. يمكن إعطاؤهم في شكل حبوب أو عن طريق الحقن أو الأنبوب مباشرة في الأمعاء الدقيقة.



-جراحة يمكن استخدام جراحة التحفيز العميق للدماغ لبعض الأشخاص لتقليل كمية الأدوية التي يحتاجونها لتقليل الرعاش ، أو تقليل حركات التواء في الجسم.

وهي تنطوي على زرع أقطاب كهربائية في الجزء الذي يتحكم في الحركة من الدماغ يتم توصيل الأقطاب الكهربائية بمولد صغير مزروع في الصدر يمكنك تشغيله لإرسال نبضات كهربائية إلى الدماغ في معظم الحالات تكون مستيقظًا أثناء العملية.

التحفيز العميق للدماغ ليس مناسبًا للجميع إذا كنت مهتمًا بالجراحة ، فيرجى مناقشتها مع طبيبك لمعرفة ما إذا كانت مناسبة لك أم لا.



-تغيير نمط الحياة إذا كنت تعيش مع مرض باركنسون ، فإن إجراء تغييرات على نمط حياتك وبيئتك المادية قد يجعل الأمر أسهل.



-حمية صحية يمكن أن يساعد تناول نظام غذائي غني بالألياف من الفاكهة والخضراوات والحبوب وشرب الكثير من الماء في منع الإمساك الذي غالبًا ما يصاحب مرض باركنسون، تأكد من تناول نظام غذائي متوازن غني بأحماض أوميجا 3 الدهنية.