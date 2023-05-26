اليوم السابع
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عامل ينهى حياة سائق لمعاكسته شقيقته فى الجيزة

الجمعة، 26 مايو 2023 10:05 م
عامل ينهى حياة سائق لمعاكسته شقيقته فى الجيزة كلابش، ارشيفية
كتب بهجت أبو ضيف - كريم صبحى

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أنهى عامل حياة سائق بالجيزة، حيث تشاجر معه واعتدى عليه بآلة حادة، نتيجة معاكسة المجنى عليه لشقيقة المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الجاني وشقيقته، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة للتحقيق.
 
ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد مقتل أحد الأشخاص نتيجة الاعتداء عليه بدائرة قسم الجيزة.
 
بإجراء التحريات تبين لرجال المباحث، أن عامل أنهى حياة سائق بالاعتداء عليه بآلة حادة، نتيجة معاكسة المجنى عليه لشقيقة المتهم.
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم وشقيقته، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 
 

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