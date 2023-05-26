اليوم السابع
Ads
الجمعة، 26 مايو 2023 09:52 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

ضبط راكب بحوزته 550 قرصا مخدرا فى حقيبته وجيوب ملابسه بمطار القاهرة

الجمعة، 26 مايو 2023 09:09 م
ضبط راكب بحوزته 550 قرصا مخدرا فى حقيبته وجيوب ملابسه بمطار القاهرة مطار القاهرة -أرشيفية
كتب أحمد مصطفى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ضبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي راكب مصري بحوزته كمية من الشرائط الدوائية لعقاقير مدرجة بجداول المخدرات.
 
وأثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة خطوط طيران العربية القادمة من بيرجامو، استوقف أيمن على الديب مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر أحد الركاب، أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، والذى أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية، وبتفتيش حقائبة علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من محمد حميدة مأمور الجمرك و محمد عبد المنعم صالح رئيس القسم واللذان تلاحظ لهما وجود عبوات دوائية داخل حقائب الراكب.
 
وقام النوبي شحتو مدير الحركة المشرف على صالة الوصول رقم ١ بمبني الركاب رقم ١ بتكليف حاتم الضيف وكريم غريب مأمورا الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا، ما أسفر عن ضبط كمية شرائط لعقاقير كونترمال و لاريكا و بريجابالين المخدرة، وبتفتيش الراكب ذاتيا عثر علي عدة شرائط أخرى لنفس العقاقير المدرجة بجداول المخدرات.
 
وقام عبد الفتاح دويدار مدير الجمرك بتكليف لجنة مكونة من حاتم الضيف و محمد سمير محمد مأمورا الجمرك في وجود علي فهمي من إدارة الأمن الجمركى، وذلك لجرد وعد وتصنيف وتحريز المضبوطات التي بلغت 550 قرصا من العقاقير سالفة الذكر.
 
وأمر عبد الفتاح دويدار مدير الإدارة الثالثة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٣٩ لسنة ٢٠٢٣ ضد الراكب، وذلك بعد العرض علي كل من زكريا حسب الله مدير عام جمارك الركاب مبني رقم ١، والدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي وتم إحالة الراكب للنيابة المختصة.

مطار القاهرة

جمرك الركاب

محاولة تهريب

أقراص مواد مخدرة



الموضوعات المتعلقة

الرئيس السيسى يودّع سلطان عُمان فى مطار القاهرة بعد زيارة استغرقت يومين ومباحثات فى الاتحادية وقصر القبة.. ضيف مصر الكبير يزور العاصمة الإدارية.. ويتفقد مسجد مصر ومدينة الفنون والثقافة.. فيديو وصور

الإثنين، 22 مايو 2023 06:07 م

اليوم السابع: الرئيس السيسى يودع سلطان عمان لدى مغادرته مطار القاهرة

الإثنين، 22 مايو 2023 07:00 م

حجز سيدة بتهمة تهريب عملات أجنبية فى مطار القاهرة الدولى

الثلاثاء، 23 مايو 2023 01:47 م

ضبط راكبة أجنبية بحوزتها 10 أسلحة بيضاء وراكب بحوزته مخدرات بمطار القاهرة

الجمعة، 26 مايو 2023 07:06 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة