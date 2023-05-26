صندوق النقد الدولى يحث واشنطن على التوصل لحل لأزمة سقف الديون فى أقرب وقت

كتب محمد جمال

حثت مديرة صندوق النقد الدولى كريستالينا جورجيفا، الجمعة، الولايات المتحدة، على بذل المزيد من الجهد من أجل خفض الدين العام، مؤكدة حرص الصندوق على التوصل إلى حل بشأن أزمة سقف الديون الفيدرالية "فى أقرب وقت ممكن"، بحسب رويترز.



وقالت جورجيفا، إن أسعار الفائدة الأمريكية "يجب أن تكون أعلى لفترة أطول".



وتأتي تلك التصريحات، فيما تتفاوض إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، مع الجمهوريين في الكونجرس من أجل رفع سقف الدين الأميركي، تجنباً لتخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها، فيما يطالب الجمهوريون بخفض الإنفاق.