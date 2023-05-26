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"صحة المنيا" تقدم الخدمات الطبية والعلاجية لـ1375 حالة فى قرية دير الجرنوس

الجمعة، 26 مايو 2023 02:56 م
"صحة المنيا" تقدم الخدمات الطبية والعلاجية لـ1375 حالة فى قرية دير الجرنوس جانب من القافلة
المنيا ـــ حسن عبد الغفار

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تواصل مديرية الصحة بالمنيا تنفيذ القوافل الطبية والعلاجية المتنوعة، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» والتي أطلقها  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين، حيث تجوب القوافل الطبية مختلف ربوع المحافظة، تنفيذا ً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بهدف الوصول بالخدمات الطبية والعلاجية المجانية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجاً.
 
أوضح الدكتور محمد حسانين وكيل وزارة الصحة، أن المديرية نفذت قافلة طبية وعلاجية بقرية دير الجرنوس بمركز مغاغة، خلال يومي 22 و23 من مايو الجاري، حيث تم الكشف الطبي على 1375 حالة وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج إلى المستشفيات.
 
من جانبه، أوضح الدكتور محمود خليفة الحسن منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة، أن القافلة شملت العديد من التخصصات، منها الكشف على 253 حالة جراحة وتحويل عدد من الحالات لاستكمال العلاج، بالإضافة إلى عقد ندوات تثقيف صحي من خلال 12 عيادة متنقلة.
 

مديرية الصحة

قوافل طبية

مبادرات رئاسية

اخبار المنيا

محافظة المنيا



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