صاروخ "نورى" الكورى الجنوبى يطلق 8 أقمار صناعية إلى مدار الأرض

نجحت كوريا الجنوبية الخميس 25 مايو في إطلاق صاروخ "نوري" الفضائي الذي أوصل 8 أقمار صناعية إلى مدار الأرض، أفادت بذلك وزارة العلم والتكنولوجيات المعلوماتية والمواصلات لكوريا الجنوبية.

وقالت الوزارة، إن الصاروخ أطلق الساعة 18.24 يوم 25 مايو بالتوقيت المحلي، مع العلم إن إطلاق يوم الأربعاء تم إلغائه لأسباب تقنية.

وقالت الوزارة إن الصاروخ قد وصل ارتفاع 550 كيلومتر فوق سطح الأرض، مشيرة إلى أن "نوري" قد اختتم تحليقه ويتم الآن تحليل نتائجه.

يذكر أن صاروخ "نوري حمل إلى مدار الأرض القمر الصناعي الصغير NEXTSat-2 و7 أقمار نانوية من معيار "كوبسايت".

جدير بالذكر، أن صاروخ "نوري" انطلق إلى الفضاء لأول مرة في أوكتوبر عام 2021 حيث استطاع وصول ارتفاع 700 كلم. لكنه عجز عن إيصال مجسم من القمر الصناعي إلى مدار الأرض. وأطلق الصاروخ في 21 يونيو عام 2022 للمرة الثانية.

وأعلنت كوريا الجنوبية آنذاك عن نجاح البعثة حيث تم إيصال مجسم من الصاروخ بوزن 1300 كلغ وكذلك قمر صناعي للسيطرة على مواصفات التحليق إلى مدار الأرض.