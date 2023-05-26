شرطة فرنسا تطلق الغاز المسيل للدموع فى اشتباكات مع نشطاء المناخ فى باريس.. فيديو

اندلعت اشتباكات بين الشرطة الفرنسية ومتظاهرين من أجل المناخ، واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريقهم، بالقرب من القاعة التي سيعقد فيها الاجتماع السنوي لشركة "توتال إنيرجي".
🇫🇷 Climate activists in Paris blocked the entrance to the building where the "Total Energy" shareholder convention should be held . pic.twitter.com/9ySu377qEB— Spriter (@Spriter99880) May 26, 2023
وشهدت باريس، الثلاثاء الماضي، مظاهرات واحتجاجات انطلقت من مقر عمال السكة الحديد، نحو ساحة الشانزليزيه، مرورا بمقر المفوضية الأوروبية، وتمكنوا من دخول مركز المفوضية الأوروبية، ومكثوا في المكان لدقائق قبل أن يشعلوا الشماريخ والألعاب النارية.
ووجهوا رسالة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مفادها رفض ما يمليه الاتحاد الأوروبي من قوانين، قد تؤثر سلبا على نشاطهم.
In Paris, police fired tear gas at environmental activists who tried to block a meeting of TotalEnergies shareholders.— Spriter (@Spriter99880) May 26, 2023
According to local media, a group of climate activists have been sitting on the ground outside the building since dawn to try and disrupt the event pic.twitter.com/vFR0Qht49n
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