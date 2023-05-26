وقال الممثلية حسبما ذكرت قناة (روسيا اليوم) "حوالي الساعة 20:10 بالتوقيت المحلي، أطلقت القوات الأوكرانية، صاروخين بعيدي المدى نحو شمالي غرب مدينة ماريوبول". ووفقا لمصادر محلية في المدينة، سمعت انفجارات في محيط مصنع آزوفستال.



وفي وقت سابق يوم الخميس، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، نجاح قوات الدفاع الجوي باعتراض صاروخين مجنحين من طراز "ستورم شادو" التي سلمتها بريطانيا، للقوات الأوكرانية، خلال يوم واحد.



وقالت الوزارة في بيان: "اعترضت قوات الدفاع الجوي الروسية، صاروخين مجنحين من طراز ستورم شادو، وقذيفة تكتيكية من طراز غروم".