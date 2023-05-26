رئيس "التنمية الأفريقى" يقدم الشكر للرئيس السيسي على تنظيم اجتماعات البنك

كتب أحمد يعقوب

قدم رئيس مجموعة بنك التنمية الأفريقي إيكونومي أديسينا، الشكر والتحية لكل من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، وذلك على التنظيم الرائع والمميز لاجتماعات البنك السنوية بمدينة شرم الشيخ، مشيرًا إلى أن مصر قدمت «النسخة الأفضل» من اجتماعات البنك الأفريقي على الإطلاق.

جاء ذلك خلال الحفل الختامي للاجتماعات والتي استضافتها مصر في الفترة من 22 حتى 26 مايو الحالي، بمدينة شرم الشيخ، وترأسها محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله بصفته رئيس مجلس محافظي البنك الأفريقي، وشهدت حضور نحو 3650 مشارك، من ممثلي 81 دولة، بمشاركة محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية والتخطيط والاستثمار، وكبار المسؤولين الحكوميين، بينهم 54 دولة أفريقية و 27 دولة غير أفريقية، بجانب مشاركة دول مجموعة السبع الكبار وهم: أمريكا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وكندا واليابان وألمانيا.

وقال رئيس بنك التنمية الأفريقي إيكونومي أديسينا إن المشاركة المتميزة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية في الجلسة الافتتاحية من الاجتماعات تؤكد الاهتمام الكبير من جانب سيادته بدعم مجهودات دول القارة الأفريقية في مواجهة كافة التحديات الناتجة على صعيد قضية التغير المناخي ومختلف العوامل المتعلقة بها.

وأثنى أديسينا على مجهودات حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري في استضافة الاجتماعات وإدارتها بصورة مميزة، ووضع جميع التحديات في عين الاعتبار، مما ساهم في خروج دورة رائعة واستثنائية من الاجتماعات، والخروج نتائج مبهرة ستدعم رؤية وخطوات البنك لدعم التنمية داخل دول القارة.

وأكد رئيس بنك التنمية الأفريقي أن الاجتماعات السنوية لعام 2023 في مصر تعد الأفضل على الإطلاق في تاريخ اجتماعات البنك، بسبب المجهودات العظيمة في عمليات التنظيم والاستقبال والاحتفالات والفعاليات المنعقدة علي مدار ايام الاجتماعات في مدينة السلام.

وتتكون مجموعة بنك التنمية الأفريقي من بنك التنمية الأفريقي، وصندوق التنمية الأفريقي، وصندوق نيجيريا الخاص، هذا ويعتبر بنك التنمية الأفريقي بمثابة مؤسسة تمويل تنموية متعددة الأطراف، أُنشئت عام 1964 للمساهمة في تحقيق 5 أهداف استراتيجية هي: إضاءة أفريقيا وإمدادها بالطاقة، ضمان وصول الطعام إلى المناطق الأكثر احتياجًا في القارة، تعزيز التصنيع بالدول الأفريقية، تحقيق التكامل بين دول القارة، وتحسين جودة حياة الشعوب في أفريقيا.

هذا وتعد مصر إحدى أكبر الدول الأعضاء في مجموعة بنك التنمية الأفريقي، حيث تحتل المرتبة الثانية على مستوى الدول الإقليمية المساهمة في رأسمال البنك بعد نيجيريا، والمرتبة الثالثة على مستوى كافة الدول المساهمة (إقليمية وغير إقليمية) بعد نيجيريا والولايات المتحدة الأمريكية، بنسبة مساهمة بلغت نحو 6% من إجمالي المساهمات بنهاية ديسمبر 2022.