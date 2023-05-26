اليوم السابع
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الجمعة، 26 مايو 2023 02:58 م
أكرم القصاص
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كأول وزير مصري..

د. أشرف صبحي يشارك في افتتاح الاجتماع الوزارى للشباب والثقافة والرياضة بالاتحاد الافريقي بإثيوبيا

الجمعة، 26 مايو 2023 02:17 م
د. أشرف صبحي يشارك في افتتاح الاجتماع الوزارى للشباب والثقافة والرياضة بالاتحاد الافريقي بإثيوبيا أشرف صبحي يشارك في افتتاح الاجتماع الوزارى للشباب

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شارك الاستاذ الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، ورئيس الاتحاد الافريقي للرياضة الجامعية ، ورئيس الاتحاد الافريقي للالعاب الالكترونية في الاجتماع الوزاري للشباب والثقافة والرياضة للجان الفنية المتخصصة للشباب والثقافة والرياضة، كأول وزير مصري يشارك في تلك الاجتماعات في اديس ابابا باثيوييا .
 
وشهد وزير الشباب والرياضة الجلسة الافتتاحية والتي تضمنت كلمات افتتاحية ، بدأتها السفيرة  ميناتا سيسوما، مفوضة الصحة والشئون الانسانية والتنمية المجتمعية بالاتحاد الافريقي ، والتي ذكرت ان ذلك الاجتماع تأتي اهميته تزامنا مع الذكري الستين لانشاء منظمة الوحدة الافريقية (الاتحاد الافريقي ) ، مبينة ان التجمع الوزاري للشباب والرياضة والثقافة يمثل دليل على اهتمام الجميع بتنمية القارة الافريقية.
 
تابعت مفوضة الصحة والشئون الانسانية والتنمية المجتمعية بالاتحاد الافريقي :" هناك ضرورة ملحة للعمل مع ومن اجل الشباب والاستثمار فيهم ، وهناك اهمية للاستفادة من التكنولوجيا الحديثة ، وتنمية قدرات الشباب، ونشر ثقافة الرياضة حيث من خلال الرياضة يمكن ان تتحد القارة الافريقية ".
 
ومن جانبها، قالت شيدو مبيمبا:” باسم الشباب الافريقي اشكر كافة المسئولين على تواجدهم ودعمهم للشباب في قارتنا الافريقية ، ومساهمتكم في ترقية الشباب للمناصب العليا في الاتحاد الافريقي ، نحن هنا اليوم لنتخذ قرارات مهمة في صالح الشباب الافريقي ، ونأمل كشباب للوصول لافريقيا التي نريدها وتحقيق اجندة ٢٠٦٣".
 
فيما تحدث عبد الرحمن حماد - وزير الشباب والرياضة الجزائري رئيس المكتب للجنة الفنية المتخصصة للشباب والثقافة والرياضة في دورتها السابقة (الثالثة)  ، عن فخره باحتضان الجزائر الدورة الثالثة ، مبينا ان تلك الدورة ركزت على دور الشباب الافريقي في بناء ثقافة قوية لمكافحة الفساد ، وتعزيز التطوع ، وتنفيذ ميثاق الشباب الافريقي في اطار الاتحاد الافريقي ، معربا عن سعادته لتسليم رئاسة الدورة لممثل افريقيا الجنوبية .
 
حضر الاجتماعات الوزارية كل من السيدة الدكتوره مونيكا سانزاباجانوا- نائب رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي، وزراء الشباب والثقافة والرياضة بالدول الاعضاء بالاتحاد الافريقي ،  الدكتور عبد الله الباطش - مساعد وزير الشباب والرياضة للسياسات والتنمية الشبابية ، المستشار دكتور عمرو مختار - ممثل السفارة المصرية باديس ابابا ، حسن غزالي - منسق مكتب الشباب الافريقي ، سامي عمار - مسئول ملف الاتحاد الافريقي بالعلاقات الدولية بوزارة الشباب والرياضة .
 
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أشرف صبحي

الاجتماع الوزارى للشباب

وزير مصري

اشرف صبحى

الاجتماع الوزارى للشباب والثقافة والرياضة

الاتحاد الافريقي بإثيوبيا




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