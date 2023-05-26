حرارة الصيف الشديدة يمكن أن تضر عينيك.. 4 احتياطات يجب عليك اتخاذها

كتبت إيناس البنا

يأتي موسم الصيف في مع موجات حر لا تطاق، لا تؤثر موجات الحرارة على بشرتنا وشعرنا فحسب، بل تؤثر أيضًا على أعيننا.وفقا لموقع "healthsite"، يتعرض هذا العضو باستمرار للأوساخ والتلوث والهواء الساخن وأشعة الشمس والأشعة فوق البنفسجية، وبالتالي، لا بد أن يكون لها بعض التداعيات.

مع ارتفاع مستويات الزئبق، نتخذ الاحتياطات اللازمة لحماية بشرتنا وصحتنا، يجب أن نفعل نفس الشيء لأعيننا، يمكن أن يؤثر التعرض الطويل للحرارة والأشعة فوق البنفسجية بشدة عليهم.

يعد جفاف العين من أكثر مشاكل العين شيوعًا التي يواجهها الأشخاص أثناء موجة الحر، ومع ذلك، هناك مشاكل أخرى في العين قد نواجهها مثل اللدغة والتهاب الملتحمة وحساسية العين.

يمكن أن تؤدي موجة الحر إلى تفاقم أمراض العين



الأشعة فوق البنفسجية ضارة بأعيننا كما تضر بشرتنا. يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بأمراض العين مثل إعتام عدسة العين أو التسبب في تلف الشبكية، بصرف النظر عن ذلك، يمكن أن تسبب الحرارة الشديدة والأشعة فوق البنفسجية أيضًا حساسية في أعيننا والتي يمكن أن تتراوح من الأعراض الخفيفة إلى التورم والعيون الدامعة.

التهاب الملتحمة المعدي، وخاصة الفيروسي، شائع جدًا خلال هذا الموسم. يمكن أن يكون سبب إعتام عدسة العين والضمور البقعي (سبب رئيسي للعمى) والسرطان هو التعرض المفرط للحرارة لفترة طويلة.

مشاكل العين التي قد نواجهها أثناء موجات الحر

جفاف العين:

مشكلة جفاف العين شائعة جدًا خلال فصل الصيف بسبب انخفاض الرطوبة في الغلاف الجوي ، والحرارة الشديدة ، واستخدام مكيفات الهواء والمراوح. يمكن أن تكون الأعراض احمرار في العين ، وشجاعة ومؤلمة نعم ، وعيون دامعة وحساسية للضوء.

الظفرة / بينجيكولا:

يمكن لأشعة الشمس أن تسبب حروق الشمس ، ولكنها قد تسبب أيضًا ظفرة العين أو اللسان إذا لم تحمي عينيك من الأشعة فوق البنفسجية الضارة.

كيف نعتني بأعيننا في الصيف؟



اعتني بعيونك تمامًا كما تعتني ببشرتك وشعرك. فيما يلي إرشادات للعناية بالعيون يجب عليك اتباعها:

اغسل يديك دائمًا قبل التعامل مع العدسات اللاصقة .

تجنب فرك عينيك.

حافظ على عينيك محمية من خلال ارتداء النظارات الشمسية الواقية من الأشعة فوق البنفسجية.

إذا كنت تشارك في أي أنشطة خارجية ، فارتدِ العين المناسبة.

يمكن أن يحافظ الماء البارد على ترطيب العينين وانتعاشهما ، لذا استمر في غسل عينيك بشكل متكرر.

اشرب الكثير من الماء.