اليوم السابع
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الجمعة، 26 مايو 2023 09:53 م
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حبس عاطل 4 أيام بتهمة سرقة الشقق فى الشروق

الجمعة، 26 مايو 2023 08:53 م
حبس عاطل 4 أيام بتهمة سرقة الشقق فى الشروق سرقه، ارشيفية
كتب كريم صبحى

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قررت نيابة الشروق،  حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة سرقة الشقق بأسلوب "كسر الباب".
 
بدأت تفاصيل الواقعة عندما القى رجال المباحث القبض على ( أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية ) حال قيامه بعرض ( موتور غسالة ، موتور ثلاجة ، بطارية سيارة ، شاشتى عرض جهاز ريسيفر "مجهولين المصدر" ) على أحد أصحاب محال الخردة للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتهم الحقيقية .. وبمواجهته إعترف بمزاولته نشاطاً فردياً تخصص فى ارتكاب جرائم السرقة من داخل المساكن بأسلوب "كسر الباب" وأقر بأن المضبوطات حيازته من متحصلات عدد 3 وقائع سرقة.
 
 

سرقة

عقوبة السرقة

اخبار الحوادث

الشروق



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