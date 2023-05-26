اليوم السابع
Ads
الجمعة، 26 مايو 2023 08:14 ص
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

جهاز أكتوبر الجديدة يواصل تسليم قطع أراضى الإسكان المتميز.. الأحد

الجمعة، 26 مايو 2023 07:00 ص
جهاز أكتوبر الجديدة يواصل تسليم قطع أراضى الإسكان المتميز.. الأحد أراضى - صورة أرشيفية
كتب أحمد حسن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يواصل جهاز أكتوبر الجديدة،  تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز بالحي العاشر بمنطقة شمال المطار بمدينة  أكتوبر الجديدة.

وأوضح المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، أنه سيتم تسليم قطع الأراضي بالمجاورة الخامسة من 251 : 300، يوم الأحد 28/5/2023، والقطع من 301 : 358، يوم الإثنين 29/5/2023.

وأضاف المهندس محمد عبدالمقصود، أنه سيتم تسليم القطع بالمجاورة 6  من 1 : 50، يوم الثلاثاء 30/5/2023، والقطع من 51 : 100، يوم الأربعاء 31/5/2023،  والقطع بالمجاورة 7 من 1 : 40 يوم الخميس 1/6/2023،  والقطع من 41 : 80، يوم الأحد 4/6/2023، والقطع من 81 : 120،  يوم الإثنين 5/6/2023، والقطع من 121 : 160، يوم الثلاثاء 6/6/2023، والقطع من 161 : 200، يوم الأربعاء 7/6/2023، والقطع من 201 : 240، يوم الخميس 8/6/2023.

 

ونوه رئيس جهاز أكتوبر الجديدة، عن أنه سيتم القطع من 241 : 280، يوم الأحد 11/6/2023، والقطع من 281 : 320،  يوم الإثنين 12/6/2023، والقطع من 321 : 360، يوم الثلاثاء 13/6/2023، والقطع من 361 : 400، يوم الأربعاء 14/6/2023، والقطع من 401 : 440، يوم الخميس 15/6/2023، والقطع من  441 : 480، يوم الأحد 18/6/2023، وتخصيص الأيام من الإثنين  19/6/2023 : الأربعاء 21/6/2023، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد السابقة.

 

 


وزاره الإسكان

المدن الجديده

مدينه أكتوبر الجديده

اراضى الإسكان



الموضوعات المتعلقة

الإسكان فى يوم.. رئيس صندوق الإسكان الاجتماعى تتفقد مشروعات مدينة أكتوبر الجديدة.. رئيس جهاز العبور يكشف تفاصيل مشروعات المياه والصرف.. و"الشروق" تعلن تسليم قطعة أرض لتنفيذ أول فندق سياحى بالمدينة

الأربعاء، 10 مايو 2023 02:00 م

رئيس صندوق الإسكان الاجتماعى تتفقد مشروعات مدينة أكتوبر الجديدة لمتابعة نسب التنفيذ

الأربعاء، 10 مايو 2023 10:51 ص

رئيس الوزراء يتابع جهود تطوير مجتمع "جزيرة الوراق العمرانى".. وزير الإسكان: توفير أراض بديلة فى مدينتى أكتوبر الجديدة وحدائق أكتوبر وعدد من الوحدات السكنية فى عدة مدن جديدة وفى مشروع أرض المطار بإمبابة

الإثنين، 10 أبريل 2023 05:03 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة