جهاز أكتوبر الجديدة يواصل تسليم قطع أراضى الإسكان المتميز.. الأحد

كتب أحمد حسن

يواصل جهاز أكتوبر الجديدة، تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز بالحي العاشر بمنطقة شمال المطار بمدينة أكتوبر الجديدة.

وأوضح المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، أنه سيتم تسليم قطع الأراضي بالمجاورة الخامسة من 251 : 300، يوم الأحد 28/5/2023، والقطع من 301 : 358، يوم الإثنين 29/5/2023.

وأضاف المهندس محمد عبدالمقصود، أنه سيتم تسليم القطع بالمجاورة 6 من 1 : 50، يوم الثلاثاء 30/5/2023، والقطع من 51 : 100، يوم الأربعاء 31/5/2023، والقطع بالمجاورة 7 من 1 : 40 يوم الخميس 1/6/2023، والقطع من 41 : 80، يوم الأحد 4/6/2023، والقطع من 81 : 120، يوم الإثنين 5/6/2023، والقطع من 121 : 160، يوم الثلاثاء 6/6/2023، والقطع من 161 : 200، يوم الأربعاء 7/6/2023، والقطع من 201 : 240، يوم الخميس 8/6/2023.

ونوه رئيس جهاز أكتوبر الجديدة، عن أنه سيتم القطع من 241 : 280، يوم الأحد 11/6/2023، والقطع من 281 : 320، يوم الإثنين 12/6/2023، والقطع من 321 : 360، يوم الثلاثاء 13/6/2023، والقطع من 361 : 400، يوم الأربعاء 14/6/2023، والقطع من 401 : 440، يوم الخميس 15/6/2023، والقطع من 441 : 480، يوم الأحد 18/6/2023، وتخصيص الأيام من الإثنين 19/6/2023 : الأربعاء 21/6/2023، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد السابقة.