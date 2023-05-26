جدول امتحانات كلية العلوم بجامعة سوهاج جميع البرامج .. صور

حددت جامعة سوهاج الثالث من يونيو، موعدا لانطلاق أعمال الفصل الدراسى الثانى بكافة الكليات البالغ عدد 17 كلية، حيث يؤدى أعمال الامتحانات أكثر من 63 ألف طالب وطالبة، وذلك بجميع الكليات النظرية والعملية على فترات خلال اليوم.

وأشارت إدارة الجامعة أن انطلاق الامتحانات يبدأ في 3/6/2023 وتنتهى الامتحانات فى 26/6/ 2023 وتبدأ إجازة أخر العام فى 27/6/ 2023 وأنه تم التشديد على الالتزام بمراعاة القواعد المنظمة للعملية الامتحانية، والتشديد على منع أى طالب دخول لجنته بالهاتف المحمول، منعًا لمسببات الغش، بالاضافة إلى توفير الهدوء والانتظام التام داخل اللجان، واتخاذ كل التدابير اللازمة لتوفير بيئة آمنة للطلاب خلال آداء امتحاناتهم.

ومن جانبه يقدم اليوم السابع جدول المواد والبرامج المختلفة الخاص بإمتحان الفصل الدراسى الثانى بكلية العلوم جامعة سوهاج من خلال الجدول النهائي للإمتحانات التحريرية الفصل الدراسى الثانى دور يونيه للعام الدراسى 2022 – 2023 جميع البرامج تعرف عليه من خلال صور الجداول التالية