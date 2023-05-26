تقام على مساحة 10 آلاف متر.. تعرف على ساحة المشير طنطاوى ببورسعيد.. صور

بورسعيد - محمد عزام

تعتبر ساحة المشير طنطاوى في نطاق حي الضواحي، واحدة من أحدث الحدائق العامة الجديدة داخل محافظة بورسعيد، والتي تأتي ضمن مبادرة "حدائق بلا أسوار"، التي أطلقها اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، منذ ما يقرب من 6 سنوات.

الموقع

تقع ساحة المشير طنطاوى في نطاق الحى الضواحى وبالتحديد خلف المدينة الرياضية، بالمراجهة لعدد من المشروعات الإسكانية الجديدة التي أصبحت بديلاً للمساكن غير الآمنة.

مساحتها

تقع الساحة على مساحة 10 آلاف متر مربع، لتكون ساحة كبيرة شاملة على مساحات خضراء ومنطقة ألعاب للأطفال، وكذلك أماكن جلوس للمواطنين.

الساحة ضمن مبادرة "حدائق بلا أسوار"

دشن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، منذ عدة سنوات مبادرة تحت عنوان "حدائق بلا أسوار" والتي جعلت من غالبية الحدائق على مستوى محافظة بورسعيد بلا أسوار مع تطويرها لتظهر بالشكل الجمالي الذي يليق بقاطرة التنمية.

تسمية الحديقة

اتخذ المجلس التنفيذي لمحافظة بورسعيد برئاسة اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، قراراً بإطلاق اسم المشير محمد حسين طنطاوي، على هذه الساحة التي تعد في موقع استراتيجي بمحافظة بورسعيد.

الساحة ذات طابع حضاري

أكد محافظ بورسعيد، أن تطوير ساحة المشير طنطاوي تأتي استمرارا لخطوات المحافظة نحو الارتقاء بمنظومة السياحة، وفى إطار الاهتمام بإضفاء الطابع الحضاري والجمالي فى المناطق الحيوية والتى تشهد إقبالا كبيرا من المواطنين، وباعتبارها تقع في منطقة حيوية، بمنتصف الطريق بين شارع المشير طنطاوى "البترول سابقا" وشارع الرحاب، وذلك تماشيا مع أعمال التنمية والنهضة التى شهدها الحي فى العديد من المجالات.

محتويات الساحة

تضم ساحة المشير طنطاوي، أماكن جلوس وكشك موسيقي وعدد من النافورات بالإضافة إلي "لاند سكيب" علي أعلى مستوى، وأماكن للألعاب للأطفال، وبها نافورتين واحدة كبيرة راقصة وفيها" ساوند سيستم"، وكذلك تم وضع كراسي كالألعاب للأطفال بلغ عددهم 18 كرسي.