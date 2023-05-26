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تعليم المنوفية: بدء أعمال تصحيح مواد الشهادة الاعدادية

الجمعة، 26 مايو 2023 06:00 ص
تعليم المنوفية: بدء أعمال تصحيح مواد الشهادة الاعدادية طلاب الشهادة الإعدادية - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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أكد الدكتور محمود الفولى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، على بدء أعمال التصحيح لامتحانات الشهادة الاعدادية بمحافظة المنوفية وذلك عقب انتهاء الامتحانات يوم الأربعاء الماضي.
 
وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن أعمال التصحيح تتم على قدم وساق لسرعة الانتهاء من التصحيح لبدء عملية رصد الدرجات لإعلان النتيجة مع التدقيق الكامل من قبل المعلمين المختصين.
 
وأشار أن يتابع عمليات التصحيح من اللجنة المشرفة على كنترول الشهادة الاعدادية بمحافظة المنوفية، لإعطاء كل طالب وطالبه حقه.
 
وأوضح أنه من المتوقع أن يتم الانتهاء من أعمال التصحيح خلال الأسبوع القادم لرصد الدرجات لإعلان النتيجة فورا الانتهاء منها.

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