اليوم السابع
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تعرف على الضوابط والشروط الواجب توافرها للحصول على الرخصة الذهبية

الجمعة، 26 مايو 2023 09:00 ص
تعرف على الضوابط والشروط الواجب توافرها للحصول على الرخصة الذهبية الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
كتب محمد أسعد

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تقدم الحكومة مجموعة من التسهيلات والتيسيرات للمستثمرين ومن بين أشكال تلك التسهيلات "الرخصة الذهبية"، وهي موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته بما في ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له، ويجوز أن تتضمن هذه الموافقة سيران أحد الحوافز الواردة بقانون الاستثمار على المشروع أو أكثر، وتكون هذه الموافقة نافذة بذاتها دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر.

ووفقا للنص المادة (42) من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 فإنه يشترط فيمن يتقدم للحصول على الموافقة الواحدة المنصوص عليها في المادة (20) من قانون الاستثمار أن تتوافر فيه الشروط الآتية:

1- أن يتخذ شكل شركة مساهمة او شركة ذات مسؤولية محدودة وفقا لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 او قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981

2-الالتزام بتقديم ما يفيد الملاءة المالية لتنفيذ المشروع.

3- يجب أن تؤسس الشركة في تاريخ لاحق على تاريخ العمل بالقانون الاستثمار المشار إليه.

4-أن يلتزم بتقديم دراسة جدوى مبدئية للمشروع يعدها أحد بيوت الخبرة الوطنية أو العالمية ذات السمعة الطيبة المرخص لها.

5-أن يلتزم بتقديم برنامج زمني لتنفيذ المشروع.

6-أن يقدم اقرارا بالالتزام بتوفير كافة المرافق الخاصة في البنية التحتية (طرق- مياه- صرف صحي -كهرباء – اتصالات- معالجة المخلفات).

7-أن يقدم اقرارا بالالتزام بكافة الاشتراطات والضوابط المتعلقة بنشاط الشركة وفقا للقوانين واللوائح المنظمة له.

 

 

 


الرخصة الذهبية

الاستثمار في مصر

هيئة الاستثمار

استثمر في مصر



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