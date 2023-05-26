تعرف على أبرز الانشطة الاقتصادية التى يعمل بها الأجانب الحاصلين على تصاريح عمل في مصر

كتب مدحت عادل

أظهرت النشرة السنوية للأجانب العاملين في القطاع الخاص والاستثماري في مصر لعام 2022، مجموعة من المؤشرات الإحصائية الهامة، وخاصة أبرز الانشطة الاقتصادية التي يعمل فيها الأجانب الحاصلين على تراخيص عمل.

وقال التقرير إن الأخصائيون أصحاب المهن العلمية مثلوا العدد الأكبر من حيث بلغ 4354 أجنبي بنسبة 32.7٪.

جاء رجال التشريع وكبار المسئولين والمديرين بعدد 4020 أجنبي بنسبة 30.2٪.

الفنيون ومساعدو الاخصائيين بعدد 2447 أجنبي بنسبة 18.4% من إجمالي عدد الأجانب الحاصلين على ترخيص للعمل في القطاع الخاص والاستثماري عام 2022.

23 ٪ نسبة العاملين في أنشطة الفنون والابداع والتسلية

يمثل أنشطة الفنون والابداع والتسلية العدد الأكبر من حيث عدد العاملين الأجانب به حيث بلغ 3066 أجنبي بنسبة 23٪.

نشاط الصناعات التحويلية بعدد 2880 أجنبي بنسبة 21.6٪ ثم نشاط التعليم بعدد 1653 أجنبي بنسبة 12.4%.

نشاط التعدين واستغلال المحاجر بعدد 1003 بنسبة 7.5٪.

وإجمالا بلغ عدد الأجانب الحاصلين على ترخيص للعمل في القطاع الخاص والاستثماري 13331 أجنبي من مختلف الجنسيات عام 2022 مقابــل 11718 أجنبي عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 13.8 %، وبلغ عدد الأجانب الحاصلين على ترخيص للعمل في القطاع الخاص والاستثماري في مصر لأول مرة 6286 أجنبي بنسبة 47.2% والأجانب الذين تم تجديد التعاقد لهم 7045 أجنبي بنسبة 52.8% عام 2022.