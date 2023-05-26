وأضاف الرئيس الروسي -خلال اجتماع مع رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان بحسب وكالة (تاس) الروسية- "أنت تعرف موقفنا بشأن بياننا الثلاثي بشأن ممر لاتشين. لم نغير موقفنا في هذا الصدد أبدا".

جاءت تأكيد بوتين ردا على تصريحات باشينيان بأن الوضع في منطقة ممر لاتشين ما يزال متوترا.

والتقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين برئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان في قصر الرئاسة الروسي (كرملين) بعد انعقاد المجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى.

وذكرت وكالة (تاس) الروسية أنه من المتوقع أن تكون أزمة ناجورنو كاراباخ أحد مواضيع المناقشة بين الزعيمين.

وأشار بوتين إلى أنه تم الاتفاق على عقد لقاء ثلاثي يضم روسيا وأرمينيا وأذربيجان على مستوى نواب رؤساء الحكومات في أقرب وقت لإزالة كافة القضايا العالقة.. لافتا إلى أن موعد اللقاء سيتم تحديده لاحقا.

وأوضح أنه لا يوجد أي أساس "للتفسير المزدوج" للبنود الخاصة برفع الحصار عن ممرات النقل في قره باغ، مضيفا أن المسائل المتعلقة بالنقل حساسة، وفي حال تسوية تلك القضايا ، فسيفيد ذلك أرمينيا وأذربيجان على حد سواء، والمنطقة بأسرها.

وقال باشينيان يوم /الاثنين/ الماضي إن أرمينيا تعترف بوحدة أراضي أذربيجان، بما في ذلك ناجورنو كاراباخ، ولكن بشرط ضمان سلامة السكان الأرمن.

وفي وقت سابق من اليوم، عقد بوتين اجتماعا منفصلا مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، الذي كان يحضر قمة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي كضيف لأول مرة.