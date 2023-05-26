اليوم السابع" يرصد رحلة حصاد الدوم الأسوانى "المفيد لمرضى ضغط الدم".. صور

أسوان – عبد الله صلاح السبيع

رصدت عدسة "اليوم السابع" رحلة حصاد "الدوم" الذى تشتهر به محافظة أسوان، الذى يعد أقوى مشروب لعلاج أمراض ضغط الدم، بالإضافة إلى فوائده الصحية الأخرى، ولذا يحرص المصريون الزائرون لأسوان خلال أجازة نصف العام الدراسى لاقتناء كمية من هذا المشروب الطبيعى الفعال.

وتتواجد أشجار الدوم بكثرة فى قرية الكوبانية، التى تبعد نحو 15 كيلو متراً شمال مدينة أسوان غرب النيل، وهناك تنتشر أشجار الدوم، وهى قريبة الشبهة من "النخيل" يبلغ ارتفاعها ما يزيد عن 6 أمتار ويصل أحياناً إلى 30 متراً، وثمارها تكون معلقة بالأعلى بالشبه تماماً كالنخيل، إلا أن الثمرة الواحدة كبيرة الحجم عن التمرة.

والدوم من المحاصيل التى تتميز بها أسوان عن غيرها من المحافظات الأخرى، كما أنه مفيد جداً لصحة الجسم ومن أكثر فوائده هى علاج ضغط الدم، كفائدة طبيعية غير مخلوطة بمواد كيماوية أو دوائية، بالإضافة إلى علاج أمراض المعدة والقولون وغير ذلك.

وأشجار الدوم يتم زراعتها فى أسوان عن طريق البذور الخاصة به، ولا تحتاج إلى كثرة المياه ولكن تعتمد على جذورها الممتدة تحت الأرض، وبعد فترة يكبر ويتم قطع النبات الذكر منه ويبقى على الشجرة المثمرة، ويبدأ حصاده مع دخول فصل الصيف، بداية من شهر مايو ويمتد حتى أغسطس، لأنه مرتبط بدرجات الحرارة المرتفعة فى الجنوب، وأشجار الدوم تطرح فى الموسم مرتين إلا أن الثمرة تأخذ وقتاً طويلاً حتى تطيب على الشجر.



الدوم-فى-حصاده



تجار-الدوم-فى-أسوان



حصاد-الدوم



دوم-بلدى-قطع



طالع-أشجار-الدوم



قطع-الدوم



قطع-الدوم-من-الأشجار



محصول-الدوم_1