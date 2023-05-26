اليوم السابع
Ads
الجمعة، 26 مايو 2023 11:43 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

المفتي يوضح 6 حالات يجوز فيها شرعا استخدام بصمة DNA لإثبات النسب

الجمعة، 26 مايو 2023 11:09 م
المفتي يوضح 6 حالات يجوز فيها شرعا استخدام بصمة DNA لإثبات النسب الدكتور شوقي علَّام
محمد شرقاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
رد  الدكتور شوقي علَّام -مفتي الجمهورية، على سؤال عن حكم تجربة الحامض النووي DNA فيما يتعلق بالنسب، قائلا: إنَّ الدين ليس في خصومة مطلقًا مع العلم.
 
وتابع خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة صدى البلد، أنّ هناك ضوابط شرعية دقيقة في المسألة؛ فيجوز شرعًا الاعتماد على البصمة الوراثية في مجال إثبات النسب.
 
وأردف أن الاعتماد على البصمة الوراثية يكون في حالات معينة، منها حالات التنازع على مجهول النسب بمختلف صور التنازع التي ذكرها الفقهاء؛ سواء أكان التنازع على مجهول النسب بسبب انتفاء الأدلة أو تساويها، أم كان بسبب الاشتراك في وطء الشبهة ونحوه.
 
واستكمل المفتي: الاعتماد على البصمة الوراثية يكون في حالات الاشتباه في المواليد في المستشفيات ومراكز رعاية الأطفال ونحوها، وكذا الاشتباه في أطفال الأنابيب، وأيضًا حالات ضياع الأطفال واختلاطهم بسبب الحوادث أو الكوارث أو الحروب وتعذر معرفة أهلهم، أو وجود جثثٍ لم يمكن التعرف على هويتها، أو بقصد التحقق مِن هويات أسرى الحروب والمفقودين.

مفتى الجمهورية

الكوارث

الحروب

حمدى رزق

DNA



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة