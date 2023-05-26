اليوم السابع
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"المرور" تحرر 75 ألف مخالفة متنوعة خلال 24 ساعة

الجمعة، 26 مايو 2023 01:06 م
"المرور" تحرر 75 ألف مخالفة متنوعة خلال 24 ساعة المرور -أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

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واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (75445) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها (15076) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.
 
ونجح رجال المرور فى ضبط (769) مخالفة السير بدون تراخيص، و(34) مخالفة موقف عشوائى، و(8) دراجات نارية مخالفة و(21) مخالفة شروط التراخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

المرور

الحركه المروريه

وزاره الداخليه

اخبار الحوادث



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