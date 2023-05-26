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أكرم القصاص
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المركز الوطنى السورى للزلازل: تسجيل 9 هزات أرضية خلال الـ24 ساعة الماضية

الجمعة، 26 مايو 2023 02:21 م
المركز الوطنى السورى للزلازل: تسجيل 9 هزات أرضية خلال الـ24 ساعة الماضية ريختر
ا ش ا

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ذكر المركز الوطني للزلازل السوري، أن محطاته سجلت 9 هزات أرضية ضعيفة خلال الـ24 ساعة الماضية بقدر أقل من 4 درجات على مقياس ريختر.

وأوضح المركز في بيان - أوردته وكالة الأنباء السورية، اليوم /الجمعة/، أن من بين الهزات الأرضية المسجلة 5 هزات شمال غرب اللاذقية، وعلى بعد من 40 إلى 43 كيلومتراً، وبقدر يتراوح بين 2.2 و3.7 درجة، وهزة شمال شرق لبنان بقدر 1.6 درجة، وهزة جنوب القنيطرة بـ 17 كيلومترا بقدر 1.8 درجة وهزتين في البر التركي أكبرهما بقدر 3.9 درجة .

وأكد المركز أن جميع هذه الهزات من حيث العدد والموقع والقدر، تندرج ضمن الاحتمال المتوقع لها حسب الدراسات المعدة في المركز.


زلزال

هزات ارضية

زلزال فى سوريا

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