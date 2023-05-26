"المركزى للمحاسبات" يوصى "أموك" بالاستفادة من دراسة تحسين مواصفات السولار

كتب هانى الحوتى

أوصى الجهاز المركزي للمحاسبات ، شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية- أموك ، بالعمل على دراسة مدى الاستفادة من دراسات فنية لتحسين مواصفات السولار ترجع لعام 2017، ودراسات جدوى لمشروع (PILOTTEST)، وتكلفة الهيكل الخرساني للمبنى الإداري رقم (1) يرجع لعام 2008، وكذلك دراسة الاضمحلال لها.

كما أوصى الجهاز، وفقًا لتقرير الفحص المحدود الصادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة لشركة أموك في 31 مارس عام 2023، بالعمل على تطوير نظام التكاليف المطبق بالشركة بما يمكن من تحديد تكلفة كل منتج على حدة، وتقييم مخزون آخر المدة وفقًا لمعيار المحاسبة المصري رقم (2) المخزون.

وطالب الجهاز المركزي للمحاسبات، باتخاذ ما يلزم من إجراءات نحو تحرير عقد جديد عن حق انتفاع للأرض المقام عليها الشعلة مع شركة الإسكندرية للبترول، وفقًا للاتفاق المبرم مع الهيئة بتاريخ 28 يونيو عام 2022، كما أنه لم يتم الانتهاء من الرفع المساحي لها.

وأوصى الجهاز المركزي للمحاسبات بضرورة دراسة مطالبة مصلحة الضرائب مقابل تأخير وفروق أخرى عن ضريبة المرتبات عن الفترة من 1 يناير عام 2017 حتى 31 ديسمبر عام 2018 بنحو 406 ملايين جنيه تم تكوين مخصص عنها بنحو 183 مليون جنيه، الأمر الذي يتطلب تدعيم المخصص وإجراء ما يلزم.

وطالب المركزي للمحاسبات شركة أموك بالالتزام بمعايير المحاسبة المصري رقم (47) الأدوات المالية في كل من تقييم الاستثمارات المتاحة للبيع الظاهرة بمبلغ 12 مليون جنيه في 31 مارس عام 2023، وحساب الخسائر الائتمانية المتوقعة لكل من العملاء والمدينون والأرصدة المدينة الأخرى.