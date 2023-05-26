اليوم السابع
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القبض على أحد أكثر المطلوبين بجرائم الإبادة الجماعية فى رواندا

الجمعة، 26 مايو 2023 01:18 ص
القبض على أحد أكثر المطلوبين بجرائم الإبادة الجماعية فى رواندا الشرطة فى رواندا - أرشيفية
وكالات

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أكدت محكمة خاصة شكلتها الأمم المتحدة الخميس، أنه تم القبض في جنوب إفريقيا على أحد أكثر المطلوبين في جرائم الإبادة الجماعية برواندا بعد هروبه 22 عاما.

كما قالت الآلية الدولية لتصريف الأعمال المتبقية للمحكمتين الجنائيتين التابعة للأمم المتحدة إنه تم اعتقال فولغينس كايشيما، يوم الأربعاء في بارل، وهي بلدة صغيرة تبعد حوالي 30 ميلا إلى الشرق من كيب تاون.

وأشارت المحكمة بأن "المطلوب يشتبه في قيامه بتدبير مقتل أكثر من 2000 شخص".

وأضافت المحكمة أنه "ألقي القبض عليه في عملية مشتركة نفذها فريق تعقب الهاربين التابع للمحكمة وسلطات جنوب إفريقيا".

وقال المدعي العام بالآلية الدولية لتصريف الأعمال المتبقية للمحكمتين الجنائيتين، سيرغي براميرتز، في بيان "كان فولغينس كايشيما هاربا لأكثر من 20 عاما، ويضمن اعتقاله مواجهة العدالة بشأن جرائمه المزعومة".


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