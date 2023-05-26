اليوم السابع
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أكرم القصاص
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السفارة الأمريكية بالخرطوم: واشنطن والرياض تلاحظان تحسنا فى اتفاق الهدنة بالسودان

الجمعة، 26 مايو 2023 11:37 ص
السفارة الأمريكية بالخرطوم: واشنطن والرياض تلاحظان تحسنا فى اتفاق الهدنة بالسودان علم السودان
ا ش ا

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أكدت السفارة الأمريكية في الخرطوم، أن واشنطن والرياض تلاحظان تحسنا في احترام اتفاق الهدنة الموقعة بين طرفي النزاع في السودان . 
 
وأضافت السفارة -حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الجمعة- أن واشنطن والرياض لاحظتا زيادة وتيرة الالتزام واحترام اتفاقية وقف إطلاق النار قصير الأمد في السودان .
 
يذكر أن اتفاق جدة الذي وقع بين ممثلي الجيش السوداني وقوات الدعم السريع برعاية سعودية أمريكية، ينص على وجود لجنة "المتابعة والتنسيق" والتي تضم قيادات من الطرفين، بالإضافة إلى مسؤولين سعوديين وأمريكيين، لمراقبة وقف إطلاق النار في البلاد، كما تناقش في اجتماعاتها انتهاكات وقف إطلاق النار مع القيادتين العسكريتين.

السفارة الأمريكية في الخرطوم

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