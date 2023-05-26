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السعودية: "الجوازات" سخرت إمكاناتها لدعم المواقع المخصصة لخدمة الحجاج

الجمعة، 26 مايو 2023 10:54 ص
السعودية: "الجوازات" سخرت إمكاناتها لدعم المواقع المخصصة لخدمة الحجاج
إيمان حنا

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وقف قائد قوات الجوازات للحج بالمملكة العربية السعودية، اللواء الدكتور صالح بن سعد المربع، على جاهزية صالة 1 بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، لاستقبال ضيوف الرحمن خلال موسم حج هذا العام.وفق"سبق".

وأكد اللواء المربع أن "الجوازات" سخرت إمكاناتها كافة لدعم المواقع المخصصة لخدمة ضيوف الرحمن، بالأجهزة التقنية الحديثة، والكوادر البشرية المؤهلة، لسرعة إنهاء إجراءات دخول الحجاج بكل يسر وسهولة.

يأتي ذلك ضمن الجهود التي تبذلها المملكة لراحة وخدمة ضيوف الرحمن منذ وصولهم عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية حتى مغادرتهم.

 
 

 


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