السجن 10 سنوات غيابيا لـ 4 متهمين وبراءة خامس في واقعة ابتزاز فتاة بالمحلة

كانت النيابة العامة قد حققت في بلاغ المجني عليها، تتهم 5 شباب بابتزازها بنشر صور خاصة بها، والاستيلاء منها على مبلغ 120 ألف جنيه مقابل عدم نشر الصور.

واستطاع المتهم الأول التحصل على الصور الخاصة بها عن طريق اختراق هاتفها ثم تناوبوا ابتزاز المجني عليها وتقاضوا منها المبالغ المذكورة وعندما لم يكتفوا بذلك قامت المجني عليها بإبلاغ إدارة مكافحة جرائم المعلومات بالواقعة.

وثبت من تقرير الفحص الفني لهواتف المتهمين قيامهم بتهديد المجني عليها وابتزازها وتقاضيهم منها المبالغ المذكورة من أجل عدم نشر الصور والمقاطع الخاصة بها .

تم إحالة القضية إلى محكمة جنايات المحلة الدائرة الثالثة و قضت بحكمها السابق .

وقالت المحكمة عند جلسة النطق بالحكم أنه من المؤسف أن تتحول وسائل التقنية الحديثة والتي كان يجب أن سبباً لرقى الإنسان إلى أداة شر في يد هؤلاء الذين غابت عنهم ضمائرهم وأباحوا لأنفسهم ممارسة تلك الأعمال التي تهدد كيان الأسر الآمنة وهو الأمر الذى يجب أن يجابه بمنتهى الحزم والشدة ذلك أن تهديد كيان أسرة واحدة على هذا النحو هو في حقيقته تهديد لكيان المجتمع بأسره .