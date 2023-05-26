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الجارديان: "FBI" يكشف مخطط لاغتيال الملكة إليزابيث خلال زيارة لأمريكا 1983

الجمعة، 26 مايو 2023 01:15 م
الجارديان: "FBI" يكشف مخطط لاغتيال الملكة إليزابيث خلال زيارة لأمريكا 1983 الملكة إليزابيث وزوجها في كاليفورنيا 1983
كتبت : نهال أبو السعود

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كشف مكتب التحقيقات الفيدرالى وثائق تتعلق بمؤامرة محتملة لاغتيال الملكة الراحلة إليزابيث الثانية خلال زيارة لها إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

 

ووفقا لصحيفة الجارديان، تحدد الوثيقة ما يبدو أنه معلومات استخبارية تم تقديمها للعملاء الفيدراليين حول تهديد لحياة الملكة اليزابيث في كاليفورنيا قبل 40 عامًا، حينما قامت بصحبة زوجها الأمير فيليب بزيارة رسمية للساحل الغربي للولايات المتحدة في فبراير ومارس 1983.

 

وورد في الملف معلومات حول مكالمة هاتفية أجريت من قبل رجل ادعى أن ابنته قتلت برصاصة مطاطية في أيرلندا الشمالية، وادعى هذا الرجل أنه كان سيحاول إيذاء الملكة إليزابيث وسيفعل ذلك إما بإسقاط بعض الأشياء من جسر جولدن جيت على اليخت الملكي البريطاني عندما يبحر تحته، أو سيحاول قتل الملكة إليزابيث عندما زارت حديقة يوسمايت الوطنية.

 

وثيقة أخرى ، من بين أكثر من 100 صفحة نشرها مكتب التحقيقات الفدرالي على الإنترنت ، هذه المرة تتعلق بزيارة الملكة الولايات المتحدة في عام 1991 ، تكشف عن مخاوف من أن الجماعات الأيرلندية كانت تخطط للاحتجاج على حضورها في مباراة بيسبول.

 

وقال الملف: "هناك مقالة في صحيفة أيرلندية تحدثت عن ارتفاع المشاعر المعادية للبريطانيين نتيجة للمظالم التي ارتكبت ضد برمنجهام من قبل النظام القضائي الإنجليزي وعدد من جرائم القتل الوحشية للقوميين الأيرلنديين"، وتابع الملف: "على الرغم من أن المقال لم يتضمن أي تهديدات ضد الرئيس أو الملكة ، إلا أنه يمكن اعتبار التصريحات على أنها تحريضية. وذكر المقال أن مجموعة أيرلندية حجزت مجموعة كبيرة من تذاكر المدرج ".

 

وجاء فى ملف منفصل بين الوثائق، مؤرخ في عام 1989 ، أنه بينما لم يكن مكتب التحقيقات الفيدرالي على علم بأي تهديدات محددة ضد الملكة ، "فإن احتمال التهديدات ضد الملكية البريطانية موجود دائمًا من قبل الجيش الجمهوري الأيرلندي".

 

وذكرت الجارديان أن اللورد ماونتباتن ابن عم الملكة الثاني قتل في تفجير للجيش الجمهوري الأيرلندي في مقاطعة سليجو في أيرلندا عام 1979.


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