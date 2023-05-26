البرلمان الأوروبي يناقش مقترحات تحديث تشريعات شحن النفايات العابر للحدود

فاطمة شوقى

أعلنت الرئاسة السويدية الدورية للمجلس الأوروبي إعطاء الضوء الاخضر لبدء محادثات مع البرلمان الأوروبي بشأن اقتراح لتحديث التشريعات الأوروبية بشأن شحنات النفايات العابرة للحدود تهدف إلى ضمان ألا تشكل الشحنات الدولية للنفايات تهديدًا لصحة الإنسان والبيئة، إضافة إلى التشجيع على استخدام النفايات كمورد في اقتصاد دائري، وفقا لوكالة آكى الإيطالية.

وقالت وزيرة المناخ والبيئة السويدية، رومينا بورمختاري إنه "لا يمكننا الاستمرار في تصدير مشاكل نفاياتنا، حيث ستمنحنا هذه اللائحة ضمانات أفضل بأن النفايات التي نرسلها للخارج لا تضر بالصحة والبيئة".

وأشارت إلى أن المجلس يشجع على "استخدام النفايات كمواد ثانوية داخل الاتحاد الأوروبى بحيث يمكن أن تجلب قيمة اقتصادية إيجابية وتساهم فى اقتصاد أكثر دائرية".

يهدف اقتراح مراجعة نظم شحن النفايات إلى التأكد من أن النفايات يتم إرسالها فقط إلى وجهات تعالجها بشكل صحيح، تحديث وتنسيق ورقمنة إجراءات الشحن داخل الاتحاد الأوروبي، وتعزيز نقل النفايات الموجهة لإعادة التدوير، إضافة إلى معالجة مشكلة الشحنات غير المشروعة التي تمر عبر ثغرات بسبب تباين الإجراءات والافتقار للمراقبة.