وذكرت مصادر أمنية فلسطينية، أن قوة إسرائيلية خاصة اقتحمت مخيم "بلاطة"، أكبر مخيمات "نابلس"، واعتقلت رجلا، بعد اندلاع اشتباكات عنيفة للغاية مع سكان المخيم، علما بأنها ليست المرة الأولى التي تقتحم فيها قوات الاحتلال المخيم هذا الأسبوع، وقد أسفر اقتحام سابق كبير للقوات الإسرائيلية هذا الأسبوع عن اشتباكات أشبه بالحرب مع سكانه، قبل استشهاد ثلاثة من شباب المخيم برصاص جنود الاحتلال.