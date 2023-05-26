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"الأوقاف" تفتتح اليوم 19 بيتًا من بيوت الله منها 16 جديدًا و3 صيانة وتطويرًا

الجمعة، 26 مايو 2023 04:30 ص
"الأوقاف" تفتتح اليوم 19 بيتًا من بيوت الله منها 16 جديدًا و3 صيانة وتطويرًا مساجد جديدة ـ صورة أرشيفية
كتب لؤى على

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تفتتح وزارة الأوقاف ( 19 ) مسجداً اليوم الجمعة 26 / 5 / 2023م، منها ( 16 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 3 ) مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 / 7 / 2022 م حتى تاريخه ( 1155 ) مسجدًا منها ( 932 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 223 ) مسجدًا صيانة وتطويرًا، وهي على النحو التالي:
 
أولًا : مساجد الإحلال والتجديد
مديرية أوقاف سوهاج
1. الفاروق – مشروع غرب طهطا - جهينة
2. الرحمن – نجع أبو ليلة – مركز سوهاج
 
مديرية أوقاف الفيوم
3. الرحمة المكاوي – الفهمية – م الجمال – طامية أول
 
مديرية أوقاف أسيوط
4. الرحمن – بني طالب - الفتح
5. أحباب رسول الله – جحدم - منفلوط
6. التوبة – بني هلال – القوصية 
7. الكوثر – منطقة الدراوشة – القوصية 
 
مديرية أوقاف البحيرة
8. باغوص الشرقي – النمرية – أبو المطامير أول
9. بهجت لاظ – قمحة – مركز الدلنجات
10. شنوده – نديبة - دمنهور
 
مديرية أوقاف القليوبية
11. الوحيد – عزبة رستم – باسوس- القناطر الخيرية
12. عباد الرحمن – منشأة الكرام – شبين القناطر شرق
 
مديرية أوقاف كفر الشيخ
13. الشنواني – قرية الشنواني – كوم الحجر - الحامول
 
مديرية أوقاف بني سويف
14. عزبة يعقوب البحري – الضباعنة - ببا
 
مديرية أوقاف المنيا
15. محمد عبد الله – المحرص – ملوي 
 
مديرية أوقاف الشرقية
16. الرحمة - المهملي الكبيرة – أبو كبير 
 
ثانيًا : مساجد الصيانة
 
مديرية أوقاف الإسكندرية
1. عباد الرحمن – قرية الميثاق – برج العرب
 
مديرية أوقاف بني سويف
2. الوكلية – غرب الفشن 
 
مديرية أوقاف جنوب سيناء
3. المدينة – أبو رديس – قطاع خليج السويس
 
 

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