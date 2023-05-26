افتتاح مسجدى الوكيلية وعزبة يعقوب ببنى سويف بتكلفة 3.47 مليون جنيه

بنى سويف هانى فتحى

أناب الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف رؤساء الوحدات المحلية لمركزى ومدينتي الفشن وببا، فى افتتاح مسجدين بقرية الوكيلية وعزبة يعقوب البحرى بتكلفة 3.47 مليون جنيه، وذلك فى إطار خطة وزارة الأوقاف التى تنفذها بالتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدنى لتطوير ورفع كفاءة وإنشاء المساجد، وإعمار بيوت الله .

وافتتح محمد بكرى رئيس مركز ومدينة الفشن، مسجد الوكيلية "بعد صيانته وترميمه ورفع كفاءته" على مساحة 180 مترا بتكلفه 470 ألف جنيه "من خطة الوزارة"، وذلك في حضور الشيخ عبد الحكيم أحمد نصر مدير أوقاف الفشن، والشيخ محمود رجب مفتش الدعوة بالمنطقة، محمد ذكى رئيس مجلس قروي أبسوج، وشعبان حمدان رئيس قرية تلت، وعلى عمر رئيس قرية اقفهص، وحيدر حسين مدير إدارة الرصد الميداني بالوحدة المحلية، ومفتشي إدارة الأوقاف، وجموع المواطنين من أهالى قرية الوكيلية.

كما افتتح مدحت صلاح رئيس مركز ومدينة ببا، مسجد عزبة يعقوب البحري بقرية الضباعنة التابعة لمجلس قروي طنسا بني مالو "بعد إحلاله وتجديده" على مساحة 500 متراً وبتكلفة 3 ملايين جنيه "جهود ذاتية"، وذلك بحضور مفتشي إدارة الأوقاف، وجموع المواطنين من أهالي القرية.