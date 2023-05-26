اليوم السابع
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الجمعة، 26 مايو 2023 05:03 ص
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استقرار أسعار الخضروات في سوق الجملة

الجمعة، 26 مايو 2023 05:00 ص
استقرار أسعار الخضروات في سوق الجملة خضروات
كتب إسلام سعيد

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شهدت أسعار الخضروات فى مصر استقرار ملحوظ عند مستويات منخفضة، وسجل سعر الطماطم 3 إلى 6 جنيهات والبطاطس من 4 إلى 6 جنيهات والبصل 10 إلى 15 جنيها، الكوسة 6 إلى 9 جنيهات والجزر 3 إلى 6 جنيهات.

 

وسجل سعر الفاصوليا 4 إلى 6 جنيهات في أسواق الجملة والباذنجان البلدى 3 إلى 6 جنيهات والرومى 4 إلى 7 جنيهات والباذنجان الأبيض 4 إلى 6 جنيهات، والباذنجان الرومى الصوب 5 إلى 8 جنيهات، والفلفل الصوب 4 إلى 7 جنيهات، والفلفل الحامى 4 إلى 7 جنيهات.

 

وبلغ سعر كيلو الملوخية فى الجملة 6 إلى 9 جنيهات والخيار الصوب 5 إلى 8 جنيهات، والخيار البلدي 4 إلى 6.5 جنيه، والخيار البلدى من 4 إلى 7 جنيهات، وبلغ سعر البامية 20 إلى 30 جنيها والبسلة 18 إلى 22 جنيها والسبانخ 7 إلى 10 جنيهات  والقلقاس 5 إلى 8 جنيهات.

 


استقرار الأسعار

أسعار الخضروات

أسواق الجمله



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