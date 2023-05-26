استطلاع رأى inDrive مع المصريين يؤكد: يمكن استخدام الإعلانات لإنارة الشوارع وجعل المدن أكثر أمانًا

أجرت inDrive استطلاع رأي في الشوارع المصرية بهدف تعزيز معايير الأمان في المدن

أظهر استطلاع رأي inDrive، الذي شمل آلاف المصريين، أن 95.4٪ من المشاركين شعروا بزيادة في الأمان بسبب اللوحات الإعلانية المضيئة.

قدمت inDrive، وهي منصة خدمات حضرية وتنقل عالمية وأحد رواد التطبيقات في مجال النقل الذكي في مصر، مشروعًا تسويقيًا فريدًا من نوعه مصممًا لتسليط الضوء على معايير الأمان في المدن المصرية. تم تثبيت لوحات إعلانية مضيئة في مواقع استراتيجية في القاهرة، والتي أصبحت نقاط تجمع للمصريين، حيث يمكنهم الانتظار لوصول سيارات الأجرة في بيئة آمنة ومضيئة.

كان هدف inDrive هو خلق جو آمن لعملائها وللجمهور عمومًا، من خلال استخدام حملات الإعلانات لتوفير إجراءات سلامة فعالة في الشوارع.





وخلال تنفيذ حملة اللوحات الإعلانية، قامت inDrive بإجراء استطلاع رأي على آلاف المصريين لجمع آرائهم حول موضوع الأمان في الشوارع وتأثير اللوحات الإعلانية عليه. أظهرت النتائج أن 27.7٪ من المشاركين لا يشعرون بالأمان في المناطق المظلمة، في حين أكد 19.1٪ أن هناك بعض المناطق التي تفتقر إلى معايير الأمان، وقال 28.7٪ من العينة الكلية أن هناك شوارع خالية من الناس والإضاءة عامة، بينما أكد 24.4٪ أن بعض المناطق مزدحمة بأشخاص غرباء - أي ليسوا سكان المنطقة.

وعندما سئلوا عن مدى راحتهم في المناطق غير المضاءة ليلاً، أجاب 45.3٪ بأنهم لا يشعرون بالراحة، في حين قال 29.4٪ إنهم يشعرون بالخوف.

ماذا فعلت inDrive بعد نتائج استطلاع الرأي لمعالجة هذه المسألة؟

تم تثبيت اللوحات الإعلانية المضيئة كنقاط تجمع، مما أدى إلى زيادة شعور الناس بالأمان بشكل كبير. حيث شعر 95.4٪ على الأقل بالأمان والراحة النفسية بشكل كبير عندما ينتظرون في هذه المواقع التي أصبحت أكثر إضاءة.

بالإضافة إلى ذلك، أعرب 45.3 % من المشاركين في استطلاع الرأي عن اهتمامهم الشديد بتركيب المزيد من هذه اللوحات الإعلانية المضيئة في مناطقهم، مشيرين إلى أن هذا النوع من الإعلانات سيجعلهم يشعرون بالأمان أكثر أثناء انتظار رحلاتهم.

تسلط هذه الحملة الإعلانية الضوء على نهج جديد في السوق، حيث لا يعتمد فقط على قبول الناس للرسالة الإعلانية، بل يجعلهم أيضًا يرغبون في الحصول على المزيد من الإعلانات، حيث يسهم ذلك في سلامتهم ورفاهيتهم.

وصرح معتز توبة، الممثل التجاري لشركة inDrive في مصر، قائلاً: "من خلال العمل المشترك، يمكننا خلق بيئة أكثر أمانًا للجميع، ونحث الشركات الأخرى لخدمات النقل الذكي على الانضمام إلينا من أجل التزامها بتحسين معايير السلامة في المناطق الحضرية، بالإضافة إلى تقديم تجربة أفضل للعملاء".

رحلات آمنة في المدينة

تعد inDrive اليوم واحدة من أكثر خدمات النقل الذكي شعبية في الشرق الأوسط والعالم، حيث تستثمر الشركة في تقنيات آمنة وتطبق معايير سلامة معترف بها عالميًا.

من خلال الاستثمار في حملات تسويق مبتكرة ومبادرات سلامة مثل مشروع اللوحات الإعلانية المضيئة، تهدف inDrive إلى تعزيز الجودة الشاملة للحياة في المناطق الحضرية والمساهمة في توفير رفاهية للمجتمعات التي تخدمها.

تظهر نتائج استطلاع الرأي التأثير الإيجابي للمشروع على السلامة العامة، وفقًا لآراء المصريين أنفسهم، وتدعو الشركة الآن جميع شركات النقل الذكي في السوق للاستثمار في مبادرات مماثلة لتعزيز خدماتها وتساهم أيضًا في تعزيز سلامة المدن.