إيصال ولا فاتورة.. 7 حالات لتعامل الأطباء مع الضرائب.. تعرف عليها

كتب هانى الحوتى

حددت مصلحة الضرائب المصرية، 7 حالات لتعامل الأطباء مع منظومة الفاتورة أو الإيصال الإلكتروني ، إيمانًا منها بالدور الهام الذي يقوم به الأطباء، والطبيعة الخاصة لنشاط المهنة، وهي:

1- الحالة الأولى: تعامل الطبيب مع المريض الذي ليس لديه اشتراك في شركة/جهة التأمين الصحي.

في هذه الحالة يقوم الطبيب بإصدار إيصال إلكتروني للمريض بقيمة الكشف الطبي وأي خدمات طبية أخرى قام بتقديمها للمريض.

2- الحالة الثانية: تعامل الطبيب مع المريض الذي لديه اشتراك في شركة/جهة التأمين الصحي.

في هذه الحالة يجب على الطبيب إصدار فاتورة إلكترونية لشركة التأمين الصحي بالجزء الذي تتحمله الشركة (جهة التأمين الصحي)، وإصدار إيصال إلكتروني للمريض بالجزء الذي يتحمله.

3- الحالة الثالثة: عمل الطبيب كموظف بالمستشفى أو متعاقد مع أي جهة طبية أخرى فقط، ويتقاضى راتب شهري.

في هذه الحالة لا يتطلب منه إصدار أي فواتير أو إيصالات إلكترونية.

4- الحالة الرابعة: العمل كطيب حر داخل المستشفى بتعاقد وليس كموظف بها (غير مؤمن عليه من المستشفى)

في هذه الحالة قيام الطبيب بإجراء طبي (عملية جراحية) للمريض كحالة خاصة للطبيب وحساب المستشفى طرف المريض يقوم الطبيب بإصدار إيصال إلكتروني للمريض بأتعابه فقط.

5- الحالة الخامسة: العمل كطبيب حر داخل المستشفى بدون تعاقد وليس كموظف بها (غير مؤمن عليه).

في حالة قيام الطبيب بإجراء طبي (عملية جراحية أو كشف أو مرور على المريض بغرفته في المستشفى، جميعهم حالات مستشفى يقوم الطبيب بإصدار فاتورة إلكترونية للمستشفى وقت المحاسبة بقيمة أتعابه من جميع حالات المستشفى التي قام بالكشف عليها أو إجراء عملية طبية أو المرور على المريض بالمستشفى.

6- الحالة السادسة: العمل كطبيب حر داخل المستشفى بتعاقد وليس كموظف بها (غير مؤمن عليه من المستشفى)

إذا كان الطبيب يستخدم غرفة عمليات داخل مستشفى المتعاقد معها، وأم تحميل المريض بكامل تكلفة العملية الجراحية بما في ذلك رسوم الطبيب والمستشفى، وعليه فيقوم الطبيب بإصدار إيصال إلكتروني للمريض بقيمة كامل الأتعاب الطبية المستحقة، والتي تشمل نصيب الطبيب من تكلفة الخدمات الطبية، وتقوم المستشفى بإصدار فاتورة إلكترونية للطبيب بنصيبها من تكلفة الخدمات الطبية المقدمة للمريض.

7- الحالة السابعة

إذا قام الطبيب بتقديم محتوى مرئي أو مسموع على مواقع التواصل الاجتماعي مثل تيك توك، ويوتيوب، وانستجرام، وفيس بوك وغيرها من التطبيقات أو المواقع الإلكترونية، وتقاضى مبلغًا مقابل عرض الإعلانات أو المشاهدات أو غيرها من هذه المنصات، ويتعين عليه إصدار فاتورة إلكترونية بهذا المبلغ للمنصة.