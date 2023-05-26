إلغاء تحليق رحلات البالون الطائر غرب الأقصر لسوء حالة الطقس صباحاً

الأقصر – أحمد مرعى

شهد أرض مطار البالون الطائر غرب محافظة الأقصر، اليوم الجمعة، إلغاء تحليق رحلات البالون الطائر لسوء حالة الطقس صباحاً، حيث قررت سلطة الطيران المدنى إلغاء خروج رحلات البالون من أرض مطار البر الغربي نتيجة سرعة الرياح صباحاً، مما يمنع التحليق لحماية السائحين والأهالي.

وكانت قد شهدت محافظة الأقصر، أمس الخميس، تحليق رحلات البالون بصورة طبيعية بخروج أكثر من 770 سائح من حول العالم على متن 30 رحلة بالون، وسط أجواء من البهجة والفرحة بين الجميع بخروج الرحلات مع تحسن الطقس، وذلك تحت إشراف العميد عمرو عاطف مدير أرض مطار البالون بالأقصر، حيث يقول أحمد عبود ممثل اتحاد شركات البالون الطائر بمحافظة الأقصر، إنه شهد أرض مطار البالون الطائر اليوم الجمعة، إلغاء تحليق الرحلات لسوء حالة الطقس واتجاه الرياح للشرق.

ويضيف أحمد عبود فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه تقدم الشركات دعم كبير للسائحين ووسائل بهجة وفرحة لهم خلال الرحلات، حيث أن الرحلات تساهم في إضفاء رحلة ساحرة للأفواج السياحية من حول العالم فى السماء والسحاب، وتجعلهم يستمتعون بمشاهدة سحر المعالم الأثرية والمعابد والمقابر الفرعونية من الأعلى بجانب الطبيعة الخلابة للأقصر، مؤكداً على أنه تقدم عدد من الشركات السياحية خدمة البالون الطائر والبالغ عددها 16 شركة وتتراوح مدة الرحلة من 40 دقيقة إلى 60 دقيقة بارتفاع 2000 قدم عن أرض مدينة الأقصر، ويحمل البالون من 12 حتى 34 شخصاً، وتبدأ الرحلة بالتحرك فى سماء الأقصر باتجاه الضفة الغربية من النيل، وتبدأ المشاهد تتغير وتتبدل أسفلك من حقول ومناظر طبيعية على ضفة نهر النيل، ثم الجزر المنتشرة فى مياه النهر الخالد، الذى استمد منه الفراعنة عظمتهم، لتمر بمعبد الملكة حتشبسوت الكامن في قلب الجبل، مرورا بمعابد الرامسيوم وهابو وأمنحتب الثانى ومقابر وادى الملوك والملكات.