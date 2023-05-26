اليوم السابع
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الجمعة، 26 مايو 2023 08:38 م
أكرم القصاص
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إلغاء السداد النقدى لدخول المواقع الأثرية والمتاحف بأسوان والتعامل بالكروت البنكية

الجمعة، 26 مايو 2023 07:04 م
إلغاء السداد النقدى لدخول المواقع الأثرية والمتاحف بأسوان والتعامل بالكروت البنكية

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7  شبابيك للسداد بالبطاقات فى منطقة الأهرامات وإلغاء التعاملات النقدية أول يونيو المقبل

 

أصدرت وزارة السياحة والآثار قرارا بإلغاء السداد النقدي لدخول المواقع الاثرية والمتاحف بمحافظة أسوان، والتحول بشكل كامل الى السداد غير النقدي من خلال الكروت البنكية المختلفة وبطاقات ميزة، كما يمكن ايضا الدفع عبر الموقع الإلكتروني egymonuments.com.

 

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يأتي القرار فى إطار خطط الدولة للتحول الرقمي فى كافة قطاعات الدولة، وانه تم الانتهاء من تحويل كافة المواقع الأثرية والمتاحف في محافظة أسوان إلى السداد غير النقدي بشكل كامل، خاصة وان فى ظل تميز اسوان بأنها أكثر المدن المصرية الغنية بالآثار والمتاحف، وأكثر محافظة ذات طابع أثري في مصر بعد الأقصر.

كما أصدرت الوزارة قرارا بإيقاف السداد النقدي بمنطقة آثار الهرم، وإتاحة شباك واحد فقط للكاش مقابل 7 آخرين للكروت البنكية، بالإضافة للموقع على الإنترنت، على أن يتم إلغاء السداد النقدي بالكامل في الأهرامات اعتبارا من 1 يونيو 2023.

يذكر أن وزارة السياحة والآثار لديها خطة كبرى للرقمنة، في إطار تنفيذ استراتيجية تطوير السياحة المصرية، والتي من  أبرزها الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، ورفع كفاءة خدمات الإنترنت داخل الفنادق المصرية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة فى كافة المواقع الاثرية والسياحية.

 


دخول المواقع الأثرية

المتاحف بأسوان

التعامل بالكروت البنكية

السداد بالبطاقات فى منطقة الأهرامات

إلغاء التعاملات النقدية في الأهرامات




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