إقبال على القوافل التعليمية لطلاب الثانوية العامة ببورسعيد.. صور

بورسعيد محمد فرج

أكدت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل أول وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، أن طلاب الشهادة الثانوية العامة ببورسعيد توافدوا بكثافة، اليوم الجمعة، لحضور القوافل التعليمية والمراجعات النهائية المجانية في مادة الاقتصاد.

وأوضحت وكيل أول الوزارة، أن هذه القوافل التعليمية المجانية تأتي بدعم من اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، لخدمة طلاب الشهادة الثانوية العامة بالمجان.

وأضافت الدكتورة هالة عبد السلام أن القوافل التعليمية المجانية مستمرة في تقديم الدعم التعليمي للطلاب حتى يوم الاثنين الموافق 29 مايو الجارى كمراجعات نهائية للطلاب قبل انطلاق مارثون امتحانات الشهادة الثانوية العامة.

ووجهت وكيل أول الوزارة الشكر والتقدير للواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، راعي العملية التعليمية فى بورسعيد، لما يقدمه من دعم مستمر لأبنائه الطلاب.