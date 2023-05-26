اليوم السابع
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إعلان نتيجة 57 ألفا و776 طالب وطالبة بالصف الثاني الإعدادي في كفر الشيخ

الجمعة، 26 مايو 2023 12:55 ص
إعلان نتيجة 57 ألفا و776 طالب وطالبة بالصف الثاني الإعدادي في كفر الشيخ محمد عبدالله وكيل وزارة التربية والتعليم
كفر الشيخ - محمد سليمان

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أعلنت نتيجة الصف الثانى الإعدادى بمدارس التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ ب 13 إدارة تعليمية بعد أعمال التصحيح والمراجعة بالكنترولات،كما تم إعلان الطلاب بالمواد التي لهم حق دخول الدور الثاني بها.

وأكد محمد عبدالله وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، أن 57 ألفا و667 طالب وطالبة أدوا امتحانات الصف الثاني الإعدادي ، وجرى إعلان النتيجة، بنسبة النجاح 92%.

وأضاف عبدالله، أنه تم مراعاة الدقة في التصحيح والمراجعة، وأنه وجه بتلقي طالبات التظلمات من الطلاب والتأكد من أحقية الطلاب من عدمه، في التظلم الذي تقدم به.

 


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تعليم كفر الشيخ

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