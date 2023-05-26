إطلاق المشروع المجتمعى للحفاظ على البيئة بتجميل محيط وحدة الغسيل الكلوى في الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

نفذ أعضاء الجوالة والجوالات بمركز شباب السلام بمدينة إسنا، فعاليات مشروع مجتمعي بوحدة الغسيل الكلوي بمستشفي طيبة التخصصي بإسنا، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، ونجوي صلاح مدير الإدارة المركزية لتنمية الشباب.

ويقول صلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، إنه شملت فعاليات مشروع مجتمعي بوحدة الغسيل الكلوي، علي النحو التالي:- (نظافة مدخل الوحدة وتنظيف الأشجار ودهان الحوائط دهان كامل ودهان الأشجار بداخل الوحدة، ودهان سور وحدة الغسيل الكلوي وعمل علم مصر علي سور وحدة الغسيل الكلوي، ودهان أعمدة وحدة الغسيل كاملة بعلم مصر، ودهان أبواب الوحدة من الداخل والخارج كاملة بعلم مصر، ودهان البندورات المحيطة بسور وحدة الكلي بألوان مختلفة وعلم مصر).

وأضاف مدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، لـ"اليوم السابع"، إنه تم ذلك المشروع وفقاً لإستراتيجية التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030، وتعظيماً للدور المجتمعي لمراكز الشباب وتحقيق إستراتيجية وزارة الشباب والرياضة بأن مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية، وذلك تحت إشراف الدكتور ياسر السنوسي عاشور وكيل المديرية للشباب، وجيهان عبدة مدير إدارة تنمية الشباب بالمديرية، وعبدالرؤوف محمد علي مدير إدارة شباب إسنا، ومحمد يحيى منسق الجوالة بالمديرية، وفريق عمل مركز شباب السلام.

فيما اختتمت فعاليات دوري خماسي كرة القدم بمركز شباب الدبابية بإسنا للطلائع، ضمن خطة المركز المحلية وبمشاركة 80 طليع حيث تم تقسيم المشاركين إلى 8 فرق مقسمة إلي مجموعتين، حيث أن دوري خماسي كرة القدم يساهم في توسيع قاعدة المشاركة المحلية، وتحث على ممارسة الألعاب الرياضية للشباب والنشئ، وتساهم في تكوين جيل رياضي يتحلى بالخلق القويم والسلوك المستقيم، وصقل طاقات ومواهب الطلائع.