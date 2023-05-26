إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم أثناء عبورهم الطريق الصحراوى بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أصيب منذ قليل 3 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم إثر إصطدامهم بسيارة مسرعة بمركز النوبارية بالبحيرة.

كانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين وقوع حادث عبور مشاه بالطريق الصحراوى أسفل كوبرى النوبارية على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى.

أسفر الحادث عن اصابة فتحى م ا 65 سنة، و" رضا .ف ا" 25 سنه و"اسراء .م ف" 3 سنوات سنوات، وتم نقل المصابين إلى مستشفى النوبارية، وجارى عمل الإسعافات الأولية والفحوصات اللازمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الحادث.