إصابة فلسطينيين برصاص إسرائيلي خلال مواجهات مع الاحتلال شرق رام الله

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أصيب 4 فلسطينيين بالرصاص الحي، خلال مواجهات اندلعت اليوم الجمعة، مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، فيما أحرق مُستوطنون 5 سيارات بين قريتي "ترمسعيا" و"المغير" شرق رام الله.

وقال شهود عيان إن مستوطني مستوطنة "عادي عاد" المقامة على أراضي المواطنين في قرية "المغير" المحاصرة منذ أسبوعين، هاجموا المزارعين في منطقة "السدر" بين ترمسعيا والمغير، واعتدوا عليهم، وأحرقوا 5 سيارات تابعة لهم، إضافة لبعض الأدوات التي تستخدم في الرعي والزراعة.

وأشار الشهود إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة لتوفير الحماية للمستوطنين، ما أدى لاندلاع مواجهات بين الشبان والجنود؛ أسفرت عن إصابة 4 مواطنين بالرصاص الحي، نقلوا على إثرها إلى المستشفى.

يذكر أن قوات الاحتلال تواصل حصار قرية "المغير" منذ نحو أسبوعين بغلق مدخليها الرئيسيين، وبمنعها المواطنين الفلسطينيين من الدخول إليها أو الخروج منها، ما يضطرهم إلى سلوك طرق ترابية وعرة للوصول إلى أماكن عملهم.