اليوم السابع
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أكرم القصاص
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إزالة 67 حالة تعد على مساحة 8 آلاف و791 مترا مبان بالشرقية

الجمعة، 26 مايو 2023 02:53 م
إزالة 67 حالة تعد على مساحة 8 آلاف و791 مترا مبان بالشرقية جانب من الحملة
الشرقية - إيمان مهنى

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أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية إستمرار تنفيذ أعمال الموجه الـ 21 لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، والتي أسفرت عن إزالة 67 حالة تعد على مساحة 8 آلاف و791 مترا مبان و40 فدانا بنطاق المحافظة، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في استرداد أراضي أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات المخالفة.
 
أوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية قامت بتنفيذ إزالة 53 حالة تعدي على مساحة 8 آلاف و791 مترا مبان و14 حاله تعد على أراضي زراعية وأملاك على مساحة 40 فدان بمراكز ومدن المحافظة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
 
أشار محافظ الشرقية إلى أن المحافظة قد وضعت خطة زمنية محددة لتنفيذ أعمال حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها، مشدداً على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في إزالة تلك التعديات وفرض هيبه الدولة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.

الشرقية

حملات ازالة تعديات الزراعية بالشرقية

حملات ازالة البناء المخالف بالشرقية

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