إجراء اختبار شفوى فى مادتى القرآن الكريم والقراءات لطالب داخل مستشفى رمد طنطا

الغربية مصطفى عادل

أجرت لجنة من أعضاء هيئة التدريس بكلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها، برئاسة الدكتور عبد الفتاح خضر عميد الكلية، الاختبار الشفهى فى مادتى القرآن الكريم والقراءات لأحد طلاب الفرقة الثالثة، والذى يخضع للعلاج داخل مستشفى الرمد بجامعة طنطا.

يأتى ذلك عقب الموافقة على الطلب المقدم من الطالب مصطفى محمد أبو عرب المقيد بالفرقة الثالثة لإجراء الاختبار الشفوى فى مادتى القرآن الكريم وعلومها داخل مقر علاجه بمستشفى الرمد جامعة طنطا.

وتوجه عميد الكلية للمستشفى، يرافقه الدكتور محمد سليمان حنفى وكيل الكلية، ورئيس قسم القراءات، وأعضاء كنترول الفرقة الثالثة، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكلية.

يأتى ذلك امتدادًا للدور الإنساني لمؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، تجاه منتسبي الجامعة بمختلف كلياتها.

وفي ختام الزيارة قام عميد الكلية والوفد المرافق له بقراءة الفاتحة بنية الشفاء العاجل للطالب.