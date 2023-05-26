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إتاحة نتيجة صفوف النقل بالقاهرة فى المدارس الأحد المقبل

الجمعة، 26 مايو 2023 01:00 ص
إتاحة نتيجة صفوف النقل بالقاهرة فى المدارس الأحد المقبل طلاب - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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أكدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أن نتيجة صفوف النقل ستكون متاحة فى المدارس بداية من الأحد القادم، وذلك بعد اعلنها على موقع المديرية. 
 
وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، ظهور نتيجة الصف الرابع الابتدائى، وصفوف سنوات النقل بالقاهرة. 
النتيجة على اللينك التالى: أضغط هنا
 
وأدى طلبة وطالبات الصف الرابع والخامس الابتدائي بالقاهرة وما يعادله، الامتحانات في الفترة من السبت 6 مايو حتى الأربعاء 10 مايو، وامتحانات طلاب الصف السادس الابتدائي وما يعادله كانت في الفترة من الخميس 11 مايو حتى الثلاثاء 16 مايو.
 
وكانت امتحانات الصف الأول الإعدادي العام والرياضي وما يعادله فى الفترة من السبت 6 مايو حتى الأربعاء 10 مايو، وامتحانات الصف الثاني الإعدادي العام والرياضي وما يعادله كانت فى الفترة من الخميس 11 مايو حتى الثلاثاء 16 مايو. 
 
وكانت امتحانات النقل الإعدادي المهني من الخميس 11 مايو حتى الثلاثاء 16 مايو، وامتحانات الإعدادية العامة والرياضية والصم والمكفوفين والمهنية كانت من الأربعاء 17 مايو حتى الثلاثاء 23 مايو، وامتحانات النقل للتعليم الفني من السبت 6 مايو حتى الأربعاء 17 مايو.
 
نتيجة صفوف النقل صفوف النقل التعليم الأساسي نتيجة رابعة ابتدائي نتيجة 4 ابتدائي نتيجة 1 اعدادي.

صفوف النقل

نتيجة صفوف النقل

الرابع الابتدائى

الأول الإعدادي

اليوم السابع بلس



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